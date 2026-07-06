PVEM buscará superar su meta anual de 250 mil árboles con la gira «Un Voto, Un árbol»

Con actividades simultáneas en los 125 municipios de la entidad, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello, encabezó desde Joquicingo el arranque de la gira estatal de reforestación “Un Voto, Un Árbol”, una iniciativa que recorrerá el estado de México durante todo julio con el propósito de superar la meta de 250 mil árboles sembrados el año pasado.

Pepe Couttolenc destacó que el arranque de esta actividad se adelantó para enviar buenas vibras a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (Foto: Especial).

La gira forma parte del compromiso ambiental del Partido Verde de sembrar 750 mil árboles en tres años, uno por cada voto de confianza recibido en la elección de 2024.

Acompañado por la presidenta municipal de Joquicingo, Danaé Espinoza Zimerman; el diputado local del PVEM, Héctor Raúl González García, e integrantes del Cabildo, «Pepe» Couttolenc encabezó la primera jornada de reforestación en el cerro del Jagüey, donde se sembraron cerca de 400 árboles de trueno, capulín y durazno para recuperar un espacio que comenzaba a convertirse en un tiradero.

Couttolenc Buentello reconoció la participación de la Familia Verde, al destacar que presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados federales y locales, regidoras, regidores, delegadas, delegados, dirigentes municipales, militancia, simpatizantes y cientos de voluntarias y voluntarios se sumaron de manera simultánea a esta jornada, haciendo posible un arranque coordinado en todo el estado de México.

El dirigente estatal subrayó que el objetivo de esta estrategia va más allá de plantar árboles, por lo que hizo un llamado a dar seguimiento a cada ejemplar para garantizar su crecimiento.

«Les hemos pedido a quienes participan en esta actividad que reforesten en lugares donde puedan dar seguimiento a los árboles, porque muchas veces se plantan y ahí se quedan. La idea es que existan personas que acompañen su crecimiento», señaló.

Asimismo, destacó que estas acciones forman parte de una agenda ambiental permanente que el Partido Verde impulsa mediante jornadas de limpieza y recuperación de espacios públicos. En ese sentido, reconoció el compromiso ambiental de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien desde el Gobierno del Estado también impulsa acciones de reforestación y cuidado del entorno.

Finalmente, José Alberto Couttolenc reiteró que la gira “Un Voto, Un Árbol” continuará durante todo julio con jornadas de reforestación en toda la entidad para seguir recuperando espacios públicos y fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente.

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