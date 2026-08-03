PVEM cumple meta anual de reforestación con gira «Un Voto, Un Árbol»

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de México articuló un esfuerzo de reforestación en los 125 municipios mexiquenses, con lo que cumplió la meta anual de la gira «Un Voto, Un Árbol».

José Alberto Couttolenc Buentello, señaló que el cuidado del medio ambiente requiere un compromiso permanente (Foto: Especial).

Durante la gira se realizaron jornadas de plantación en las distintas regiones de la entidad, gracias al trabajo coordinado de los Gobiernos Verdes, diputadas y diputados locales y federales, la Familia Verde y la ciudadanía.

Con estas acciones se impulsó la recuperación de espacios y el fortalecimiento de las áreas verdes en los municipios participantes, en beneficio del entorno.

Al respecto, el dirigente estatal del Partido Verde, José Alberto Couttolenc Buentello, señaló que el cuidado del medio ambiente requiere un compromiso permanente.

«Ser ambientalista no es plantar árboles unas semanas y después olvidarse del tema. Nuestro compromiso con el medio ambiente es permanente y seguiremos impulsando acciones para construir un Estado de México cada vez más verde», expresó.

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