domingo, octubre 18, 2026
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PVEM Edomex alinea ruta de trabajo para mantener su crecimiento desde el territorio

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Redacción Así Sucede
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Con el objetivo de alinear la ruta de trabajo del partido, dar seguimiento a las tareas en campo y evaluar los avances registrados durante 2025, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, sostuvo una reunión con delegadas y delegados de los 125 municipios de la entidad.

Este encuentro permitió revisar la labor realizada, ajustar prioridades y fortalecer el trabajo en equipo, para mantener una estructura activa y con presencia constante en cada municipio.

Durante la reunión, Couttolenc Buentello subrayó que en un estado tan complejo como el Estado de México cada acción política requiere rumbo y responsabilidad, por lo que el papel de las delegadas y delegados es determinante para asegurar la ejecución puntual y efectiva de la agenda del partido en los municipios, convirtiendo el trabajo territorial en gestión, atención y resultados en favor de la ciudadanía.

El dirigente estatal calificó su labor como fundamental para fortalecer la organización territorial, consolidar liderazgos locales y seguir sumando cuadros políticos, lo que se ha traducido en mayor confianza ciudadana y en un crecimiento sostenido del Partido Verde, resultado del esfuerzo constante realizado año con año.

Finalmente, afirmó que el Partido Verde continuará recorriendo los municipios y dando seguimiento puntual a sus tareas organizativas, con una agenda clara y enfocada en mantener un partido sólido, cercano a la gente y con capacidad de respuesta desde lo local.

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