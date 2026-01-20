PVEM Edomex refuerza coordinación con Gobiernos Verdes

Con el objetivo de alinear agendas de gobierno, dar seguimiento a las acciones que ya están en marcha y fortalecer la coordinación institucional, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, sostuvo una reunión de trabajo con las presidentas y presidentes municipales de los 19 Gobiernos Verdes.

El dirigente estatal explicó que este acompañamiento ha sido clave para dar mayor empuje al fortalecimiento del presupuesto municipal desde el Congreso mexiquense.

Durante el encuentro se compartieron avances y retos en los municipios encabezados por gobiernos emanados del PVEM, con la intención de seguir fortaleciendo una gestión cercana a la gente y enfocada en atender sus necesidades de manera eficaz y continua.

Couttolenc Buentello destacó que el trabajo que vienen realizando los Gobiernos Verdes ha permitido fortalecer la confianza ciudadana y generar mejores condiciones para la gestión municipal. En este sentido, señaló que, como dirigente estatal, continuará acompañando a los gobiernos municipales en la articulación política y en el impulso de agendas comunes.

El dirigente estatal explicó que este acompañamiento ha sido clave para dar mayor empuje al fortalecimiento del presupuesto municipal desde el Congreso mexiquense, con el objetivo de que los ayuntamientos cuenten con más herramientas para atender necesidades históricas en rubros como servicios públicos, seguridad, desarrollo económico, apoyo al campo, atención a mujeres y jóvenes, además de reforzar políticas públicas de protección ambiental, cuidado del agua y desarrollo sostenible, ejes centrales de la Agenda Verde.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener una coordinación constante con el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reconociendo que su apoyo ha sido fundamental para que los Gobiernos Verdes sigan ampliando su capacidad de respuesta en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, José Alberto Couttolenc Buentello reiteró que la coordinación entre el partido y sus gobiernos municipales es clave para mantener una gestión responsable, eficiente y con visión de largo plazo, siempre enfocada en atender las necesidades reales de la población.

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