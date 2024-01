PVEM enfoca baterías con estructuras para fortalecer proyecto de transformación de Delfina Gómez

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de México está enfocado en fortalecer sus estructuras e impulsar el proyecto de la transformación que encabeza la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez.

El PVEM cuenta con un sistema en tiempo real para monitorear el trabajo de sus cuadros políticos que indica cuántas personas conocen, cuántas han apoyado, cuántas han visitado por lo que, garantizó una competencia limpia entre quienes participen en este proceso electoral (Foto: Especial).

Así quedó demostrado en Ixtapaluca donde el dirigente estatal del PVEM en la entidad, José Alberto Couttolenc Buentello resaltó frente a la Familia Verde que, para este proceso electoral en el que se elegirán más de mil cargos de elección popular en el estado, este instituto político busca a personas buenas y trabajadoras que den resultados.

Comentó que este municipio tiene un gran potencial, al contar con gente de trabajo y con un importante presupuesto para detonar su desarrollo, no obstante, lamentó que siempre estén al frente los mismos liderazgos.

“Ixtapaluca tiene muchísimo que dar, un presupuesto gigantesco, gente muy trabajadora, sin embargo, siempre han estado los mismos liderazgos al frente del municipio, que si no eran los antorchas, que si eran unas familias u otras y siempre la misma camarilla de cuates han gobernado este municipio sin hacer absolutamente nada y con un gran presupuesto que tiene Ixtapaluca pues no se está haciendo absolutamente nada. No hay inversión en calles, alumbrado, policías, agua ni oportunidades para nuestros jóvenes”.

Por lo anterior, exhortó a la población a elegir a personajes diferentes que han demostrado con hechos su trabajo y compromiso por la gente, con honestidad y conocimientos e, incluso, “han metido sus propios recursos para apoyar a su municipio”.

“Alguien echado para adelante que conozca de pies a cabeza su municipio. Eso es lo que buscamos en el Partido Verde que, a la cabeza existan personas buenas, que den resultados, que hagan a un lado las excusas y por qué no pueden y salgan a la calle a fregarle y les digan que sí se puede, trabajadoras, comprometidas con sus municipios”.

Precisó que el PVEM cuenta con un sistema en tiempo real para monitorear el trabajo de sus cuadros políticos que indica cuántas personas conocen, cuántas han apoyado, cuántas han visitado por lo que, garantizó una competencia limpia entre quienes participen en este proceso electoral.

Finalmente, recordó que también deberán cumplir con ciertos requisitos como firmar compromisos con la ciudadanía, ser personas de bien, no ser deudores alimentarios y que respeten a las mujeres. Además, dijo, deberán abrazar las banderas del Verde como apoyar a los jóvenes y comprometerse con el medio ambiente.

Comentarios

comentarios