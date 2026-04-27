PVEM impulsa hasta 15 años de prisión por maltrato animal en Edomex

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) en el Congreso del estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, celebró la reciente aprobación de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, al señalar que representa un avance importante para garantizar un trato digno a los seres sintientes y mejorar sus condiciones de bienestar y salud en la entidad.

El nuevo marco legal integró 17 iniciativas, de las cuales cinco fueron impulsadas por el PVEM, orientadas a atender de fondo el maltrato, el abandono y la falta de regulación (Foto: Especial).

Destacó que el nuevo marco legal integró 17 iniciativas, de las cuales cinco fueron impulsadas por el PVEM, orientadas a atender de fondo el maltrato, el abandono y la falta de regulación.

En un país que se ubica entre los de mayor maltrato animal a nivel mundial, y particularmente en el Estado de México, donde existen más de 6 millones de animales de compañía y cerca de 2.5 millones se encuentran en situación de calle, el legislador subrayó la urgencia de enfrentar una problemática que por años se mantuvo en el olvido.

Couttolenc señaló que la ley establece un sistema integral de protección animal que reconoce a los seres sintientes como sujetos de protección; prohíbe la venta en vía pública, crea un Registro Único de Animales de Compañía y fortalece las sanciones por maltrato, que en casos agravados podrán alcanzar hasta 15 años de prisión.

En este proceso, destacó que las iniciativas del Verde se reflejan en medidas para regular la venta de seres sintientes, establecer su identificación obligatoria, ordenar y homologar la actuación municipal, así como fortalecer los mecanismos de sanción, seguimiento y persecución del maltrato animal.

“Durante años se normalizó el maltrato, el abandono y la impunidad hacia nuestros compañeritos de vida. Hoy, con el respaldo de nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México da un paso firme para ponerle un alto y empezar a cambiar esa brutal realidad”, afirmó.

“Esta ley no es un trámite más, es una respuesta concreta a una demanda social que durante años no fue atendida. Hoy damos certeza, reglas claras y consecuencias para quien maltrate a un animalito”, puntualizó.

Asimismo, destacó que con esta legislación el Estado de México se coloca como un referente a nivel nacional en materia de protección animal y reconoció la sensibilidad y el compromiso de la gobernadora Gómez Álvarez para colocar el bienestar de los seres sintientes en el centro de la agenda pública estatal.

En congruencia con sus principios, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso del Estado de México impulsa una agenda legislativa que coloca al medio ambiente y al bienestar animal en el centro de la toma de decisiones, para construir un Estado de México más justo y responsable para las presentes y futuras generaciones.

Comentarios

comentarios