PVEM marca agenda legislativa del Edomex para 2026

En el marco de la tradicional partida de Rosca de Reyes con directores de medios de comunicación, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXII Legislatura del estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, envió un mensaje de buenos deseos para 2026 a las y los mexiquenses y reiteró el compromiso de la bancada del Verde para enfrentar con responsabilidad los retos económicos que marca el arranque del año.



(Foto: Especial).

El legislador reconoció que este inicio de año no es sencillo para muchas familias, especialmente por la cuesta de enero, los desafíos en materia de empleo y la presión sobre la economía del hogar, por lo que subrayó la importancia de que el trabajo legislativo se mantenga cercano a la gente y a su realidad cotidiana.

En ese sentido, destacó que el Grupo Parlamentario del PVEM tiene una postura clara desde el Congreso: legislar con responsabilidad y visión de futuro, escuchando a la gente y poniendo en el centro de las decisiones el bienestar de las familias mexiquenses.

Couttolenc Buentello señaló que la fracción parlamentaria del Verde ha impulsado iniciativas en materia económica que actualmente se encuentran en análisis legislativo, enfocadas en generar empleo, fortalecer a los sectores productivos, facilitar el acceso a financiamiento para productores y apoyar la actividad económica en la entidad.

Indicó que estas propuestas seguirán defendiéndose en el trabajo legislativo hasta lograr su aprobación, como una muestra clara del compromiso del PVEM por cuidar el bolsillo de las y los mexiquenses frente a los retos económicos de este inicio de año.

Añadió que, de cara a los retos que se avecinan en 2026, el Grupo Parlamentario del PVEM continuará defendiendo una agenda integral que atienda temas clave como la salud, la seguridad pública, la atención a las mujeres, el respaldo a las y los jóvenes, el fortalecimiento de los municipios y el desarrollo del campo, teniendo como eje el cuidado del medio ambiente y el acceso al agua, sin perder de vista que la estabilidad económica es fundamental para avanzar en todos estos rubros.

Finalmente, el coordinador parlamentario reiteró que este nuevo año será de trabajo constante desde el ámbito legislativo, reafirmando al Partido Verde como una fuerza política cercana a la gente, comprometida con el cuidado del medio ambiente y con la construcción de un Estado de México con bienestar y futuro.

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