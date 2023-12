PVEM se fortalece en Nicolás Romero

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está impulsado preponderantemente por mujeres que trabajan y dan resultados, aseguró su dirigente estatal, José Alberto Couttolenc Buentello, en un encuentro con la militancia de Nicolás Romero, donde anunció la suma de nuevos cuadros políticos encabezados por la ex diputada y ex presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) municipal, Marisol Díaz Pérez.

En el marco de esta incorporación, el líder estatal del PVEM destacó que el rol de las mujeres en este partido se comprueba con hechos y no solo en el discurso al tener a liderazgos femeninos en la dirigencia nacional.

“El Verde está impulsado preponderantemente por jóvenes y grandes mujeres como todas y cada una de ustedes que, pese a las desigualdades, a que tienen que hacerla de mamá, de papá, de maestro; salen a chambear y a sacar adelante su casa, mujeres también que hoy nos acompañan que han trabajado arduamente aquí en el municipio, seguro estoy que harán un extraordinario trabajo; Nicolás Romero es un municipio de grandes oportunidades”, continuó “Pepe” Couttolenc frente a medios de comunicación.

En el evento, Díaz Pérez anunció su separación del Revolucionario Institucional, al tiempo de explicar que no fue fácil tomar la decisión al venir de un partido con estructuras, no obstante, aseguró que es necesario siempre que sea una causa para luchar por quien más lo necesita.

Al encuentro también asistieron Cruz Juvenal Roa, exdiputado local y federal y ex alcalde de Almoloya de Alquisiras y cuadros que se adhirieron recientemente al PVEM como Tanya Rellstab Carreto, ex presidenta municipal de Tenancingo y actual coordinadora de Red Mujeres En Grande Estado de México, Erasto Martínez, ex Secretario de Finanzas, Carolina Charbel, ex secretaria general del PRI y Carolina Guevara Maupome, ex diputada local, entre otros, con la finalidad de mostrar su respaldo en esta nueva adhesión.

