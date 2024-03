PVEM se suma a la campaña de Enrique Vargas al Senado

Líderes del Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, se suman a la campaña del candidato al Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, por ser la persona que requiere el Estado de México para transformarlo y llevar bienestar a las familias.

También se adhieren a la campaña de Enrique Vargas liderazgos de MC y NA (Foto: Especial).

Jesús León Candia, ex diputado local y ex regidor y Jesús León Romero, coordinador de Uniones y Asociaciones de la coordinadora Intermunicipal de Ecología y ex regidor de Ixtapan de la Sal, informaron que en un primer bloque se adhieren 100 líderes del Estado de México con más de 9 mil personas como parte de su estructura política.

Coincidieron en señalar, que luego de una revisión al trabajo y formación de los candidatos y candidatas de los diferentes partidos políticos, determinaron apoyar a Enrique Vargas en su camino al Senado, por ser la persona con mayor experiencia gubernamental, empresarial y política para transformar al Estado de México y mejorar los servicios de salud, educación, atención a grupos vulnerables, seguridad y ecología. «Necesitamos políticos jóvenes de trabajo con el deseo de sacar adelante a la entidad».

Esta decisión, aseguraron, no es por motivos personales o ambiciones políticas, sino por amor a México y por las próximas generaciones que necesitan un mejor futuro. «El compromiso es total, recorreremos cada rincón del Estado de México con el mensaje de esperanza», destacaron.

El candidato al Senado de la República por la alianza Fuerza y Corazón por México, Enrique Vargas del Villar, agradeció la confianza y el respaldo de mujeres y hombres de toda la entidad que han contribuido a la construcción de la vida democrática del país. «Con esta suma de grandes liderazgos se fortalece la campaña al Senado, que es de todos».

Puntualizó, que estamos en una campaña ganadora, que recorre cada municipio de la entidad, en donde ha recibido el apoyo de la ciudadanía que le ha ofrecido su voto para evitar siga una política de ocurrencias y destrucción.

La meta es cubrir el territorio mexiquense, con la suma de cientos de liderazgos en tres etapas que incluye la zona de los volcanes y sur de la entidad.

Comentarios

comentarios