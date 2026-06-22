PVEM suma a Fredy Ávila para fortalecer al partido en Soyaniquilpan

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de México sumó a sus filas a Fredy Ávila Pérez, ex dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Soyaniquilpan de Juárez.

Su decisión responde a la convicción de seguir trabajando de manera cercana con la ciudadanía e impulsar políticas públicas enfocadas al desarrollo sostenible (Foto: Jimena Ruelas).

Ávila Pérez fue presidente del Comité Municipal del PRI entre 2016 y 2017, secretario general de la Red de Jóvenes por México en la zona norte del estado, secretario del Ayuntamiento de Soyaniquilpan en 2015 y director de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) en 2013 y 2014.

Además, participó como coordinador de campañas electorales en 2021 y 2024.

Durante su presentación, destacó que su decisión responde a la convicción de seguir trabajando de manera cercana con la ciudadanía e impulsar políticas públicas enfocadas al desarrollo sostenible.

“Esta decisión nace de la convicción de seguir trabajando muy cercano a la ciudadanía, de contribuir al desarrollo sostenible e impulsar políticas públicas que generen un cambio no solamente en mi municipio, sino en el estado de México y en todo nuestro país”, señaló.

Ávila Pérez sostuvo que el Partido Verde buscará convertirse en un instrumento de gestión para atender las demandas de las comunidades del municipio y aseguró que trabajará de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno para impulsar proyectos de desarrollo.

Respecto al proceso electoral de 2027, evitó pronunciarse sobre posibles candidaturas y señaló que serán los tiempos legales y la ciudadanía quienes definan el rumbo del partido en el municipio.

Por su parte, el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, recordó que aún no pueden abordarse temas relacionados con candidaturas o alianzas electorales para evitar incurrir en actos anticipados de campaña.

Ávila Pérez agregó que uno de los principales desafíos será reconstruir la confianza de la población hacia los partidos políticos, mediante trabajo territorial, cercanía y atención a todas las comunidades sin distinción de colores partidistas.

Indicó que el objetivo será mantener presencia permanente en las localidades, escuchar las necesidades de la población y promover una política basada en resultados y participación ciudadana, de cara a los próximos procesos electorales.

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