PVEM va por recursos para brigadas contra incendios forestales 

El Grupo Parlamentario del PVEM —coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello— propuso que la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y los ayuntamientos garanticen la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros suficientes para la integración y operación de brigadas de combate de incendios forestales.

La iniciativa que presentó el legislador de esta bancada, Isaías Peláez, señala que este organismo y los ayuntamientos deben proveer equipamiento adecuado y especializado; brindar capacitación continua; otorgar apoyos y estímulos económicos a combatientes de incendios; y garantizar condiciones dignas para el desarrollo de sus funciones (Foto: Especial).

Para esto, la iniciativa presentada en la sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, dispone que deben proveer equipamiento adecuado y especializado; brindar capacitación continua; otorgar apoyos y estímulos económicos a personas combatientes de incendios; así como garantizar condiciones dignas para el desarrollo de sus funciones.

Al reconocer que los incendios forestales constituyen uno de los principales problemas que enfrentan diversas zonas forestales, el proyecto legislativo dispone que Probosque gestione los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para el adecuado desempeño de las brigadas de combate, priorizando su seguridad, capacitación y equipamiento.

La iniciativa, que busca reformar el Código para la Biodiversidad de la entidad y leída por el legislador Isaías Peláez Soria (PVEM), añade que la dependencia deberá buscar que, en los convenios y acuerdos de colaboración que acuerde con otros organismos, se contemplen mecanismos de financiamiento, dotación de equipo, capacitación especializada y apoyos para las agrupaciones de defensa forestal, a efecto de fortalecer sus capacidades de prevención y combate a estas catástrofes.

Aparte, mandata que la autoridad municipal prevea en su presupuesto anual los recursos necesarios para la atención, combate y control de tales siniestros, así como para la integración, equipamiento y capacitación de brigadas.

Al exponer el planteamiento, Isaías Peláez detalló que en 2025 12 brigadistas perdieron la vida en el país combatiendo estos incendios, y que Probosque cuenta con un grupo especializado de aproximadamente 250 integrantes, conocidos como ‘Dragones’, que realizan labores estratégicas como la apertura de líneas negras, la ejecución de quemas controladas y la construcción de brechas cortafuego, además de brindar capacitación y asesoría a ejidatarios, autoridades locales y brigadistas municipales.

No obstante, precisa que, si bien la legislación reconoce a las y los brigadistas, el marco normativo se centra principalmente en la capacitación y la coordinación institucional, sin establecer de manera expresa la obligación de garantizar los recursos necesarios para su adecuado desempeño, lo que fundamenta la presente modificación.

Comentarios

comentarios