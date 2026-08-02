Raciel Pérez Cruz encabeza celebración del 19 aniversario de la Casa de Día Emma Godoy en Tlalnepantla

El Presidente de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la celebración por el 19 aniversario de la Casa de Día Emma Godoy del DIF, un espacio en el que convivió de manera cercana con las y los adultos mayores que diariamente acuden a este centro integral.

El Gobierno Municipal reafirma el compromiso de garantizar una atención digna a las personas adultas mayores. (Foto: Especial)

Acompañado por la Presidenta Honorífica del Sistema Municipal DIF, Rocío Pérez Cruz, el Presidente Municipal subrayó la trascendencia de las familias mexicanas como la principal red de apoyo e institución de seguridad social. El alcalde encabezó la celebración del 19 aniversario de la Casa de Día Emma Godoy, reafirmando el compromiso con las personas adultas mayores.

Durante el acto conmemorativo, el alcalde reafirmó la prioridad que representa para la Administración Municipal la protección de los derechos de este sector, con espacios adecuados que favorezcan su desarrollo, salud, recreación y convivencia en un ambiente seguro y con calidez humana. En el marco de los festejos, las y los asistentes disfrutaron de rifas de obsequios, dinámicas de integración y la tradicional partida de pastel de aniversario.

El munícipe celebró la vitalidad y participación de usuarias y usuarios de las distintas Casas de Día de la demarcación, destacó que el gobierno mantendrá de forma constante acciones orientadas a mejorar su calidad de vida y a brindarles instalaciones dignas. Puntualizó que las adultas y los adultos mayores no solo representan la memoria histórica y la sabiduría de la comunidad, sino que constituyen la reserva moral que da fortaleza a la sociedad de Tlalnepantla. «Ustedes son el pilar de muchos hogares, son el ejemplo de una trayectoria de vida», expresó Raciel Pérez Cruz a los asistentes.

Raciel Pérez Cruz enfatizó el compromiso gubernamental de atender los requerimientos prioritarios de las instalaciones municipales destinadas a este sector vulnerable, por lo que se mantiene la revisión de las necesidades de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento en las Casas de Día. Aseguró que el trabajo conjunto continuará de forma permanente para fortalecer la infraestructura social, optimizar los programas de apoyo y garantizar que la atención que reciben las personas de la tercera edad responda a los más altos estándares de calidad, respeto y dignidad.

Comentarios

comentarios