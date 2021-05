“Rastros y luces”, ciclo de documentales que refleja la desaparición forzada en México

A partir del próximo 15 de mayo y hasta el mes de septiembre, se realizará la campaña “Rastros y luces”; una iniciativa del festival Ambulante, cuyo ciclo estará integrado por documentales que abordan el tema de la desaparición forzada en México.

“Volverte a ver” es el documental con el que iniciará “Rastros y luces”. (Foto: especial).

“Rastros y luces. Historias contra la desaparición” es una campaña financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de la actividad ‘Promoviendo la Rendición de Cuentas por los Derechos Humanos (RED-DH)’ implementada por Chemonics International.

En conferencia de prensa virtual, los organizadores y directores de los documentales que conformarán el ciclo, detallaron que estos trabajos muestran principalmente la lucha de las familias por encontrar a sus desaparecidos; las irregularidades que han tenido que enfrentar a lo largo de las investigaciones; así como el trabajo de los colectivos civiles que han dedicado su labor a la búsqueda de personas desaparecidas.

Además de las proyecciones de documentales, habrán actividades en vivo con los protagonistas de las historias que en ellos se narran; participarán también los directores de los documentales; colectivos y organizaciones de derechos humanos, así lo informó Julián Etienne, Co-Director de Programación de Ambulante.

“Vamos a tener a lo largo de cada mes actividades en vivo vinculadas a temas como exhumaciones masivas; la búsqueda en vida; la trata de personas; los modos de organización de los colectivos y las formas de colaboración entre gobierno y sociedad civil. Las actividades se realizarán el último jueves de cada mes. También la campaña estará a acompañada de una serie de contenidos audiovisuales que ampliarán los temas de cada documental, desde entrevistas con los equipos de realización hasta conversaciones con protagonistas y activistas para entender el impacto más amplio de la desaparición de un ser querido y el estado actual de cada caso”, explicó.

El ciclo de exhibición se realizará a través de Cinépolis Klic y el público podrá acceder a los títulos de forma gratuita. Los días 15 de cada mes se publicarán cada uno de los títulos y permanecerán en la plataforma durante dos semanas.

Los documentales que integran “Rastros y luces” son:

• Volverte a ver: Carolina Corral Paredes | México | 2020 | 93’

• No sucumbió la eternidad: Daniela Rea Gómez | México | 2017 | 73’

• Ausencias: Tatiana Huezo | México, El Salvador | 2015 | 28’

• Tempestad: Tatiana Huezo | México | 2016 | 105’

• Te nombré en el silencio: José María Espinosa | México | 2021 | 84’

• Expiatorio: Manuel Acuña | México, Cuba | 2019 | 11’

• Vivos: Ai Weiwei | Alemania, México | 2019 | 112’

El documental inaugural de “Rastros y luces” será “Volverte a ver” de Carolina Corral Paredes, quien estuvo presente en la conferencia de prensa, resaltó que entre los errores, omisiones y negligencias que comparten los casos que abordan los documentales está el ocultamiento de la información por parte de las autoridades, el mal manejo de las evidencias y el levantamiento de los restos que son localizados, muchas veces no por las autoridades, sino por colectivos.

Minerva Medina, protagonista del documental “Te nombré en el silencio” y fundadora de “Las rastreadoras de El Fuerte”, participó en la conferencia de prensa en la que consideró que una de las dificultades mayores a las que se enfrentan este tipo de colectivos es la revictimización por parte de la sociedad y lamentó que en México sean muchas las madres que están en busca de sus hijos.

“Vas (a las fosas) con esa esperanza de buscar y de encontrar pero en el fondo no quieres encontrarlos ahí. Yo todavía no encontraba a mi hijo y en todas las fosas yo decía ‘Que sea Roberto, que sea Roberto’ y cuando ya lo abríamos y veía que no era, eso me daba mucho gusto porque me daba la esperanza de que en algún momento yo podía recibir a Roberto, yo le podía abrir la puerta, yo lo podría abrazar de nuevo. Entonces, muchas madres de todo el país los buscan pero en el fondo no quieren encontrarlos porque no quieren encontrarlos de esa manera y es ahí donde nos da el sentimiento de búsqueda, de desesperación y sobre todo la esperanza empieza de nuevo cuando viste que no es tu familiar el que está en esa fosa pero te da gusto porque encontraste a alguien pero también te da mucho gusto porque no es el tuyo y piensas que en algún momento puede regresar y te da tristeza de encontrarlos así, de la manera en que están siendo localizados por nosotras mismas, por la familia, con nuestras propias manos. Siempre he dicho que hay que hacerlo todo con mucha dignidad, el hecho de tener un familiar desaparecido no significa que vas a estar agachada, que vas a estar siempre llorando. Al contrario, tienes que ser fuerte, con mucha dignidad para buscar, para encontrarlos y sobre todo para llevarlos de regreso a casa con la familia”.

