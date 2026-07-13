Rayo en Tlacotepec y auge del campo mexiquense; seguridad, producción y política marcan la agenda

1. Siete personas fueron valoradas por los cuerpos de emergencia tras resultar afectadas por la caída de un rayo en las inmediaciones del cerro de Santiago Tlacotepec.

2. 10 productores de mezcal mexiquense participarán en Mundo Mezcal, el evento más grande a nivel nacional en materia de exposición, comercialización, presentación de nuevas marcas y oportunidades para generar alianzas en el mundo de los destilados.

3. El Estado de México experimenta su mejor año en dos décadas en lo que refiere a la producción de maíz, derivado de las condiciones climáticas con lluvias dosificadas, el trabajo que se ha hecho de manera técnica para tener una mejor producción y una extensión del corredor del maíz, dados los buenos resultados desde la zona norte, que va de Aculco Tenango hasta la zona Oriente de Xonacatlán a San José del Rincón.

4. La bancada de Movimiento Ciudadano presentará en septiembre una iniciativa de reforma electoral para homologar la elección de la gubernatura del estado de México con la elección presidencial, con el objetivo de reducir los costos que implica organizar comicios prácticamente cada año.

5. La diputada del Partido del Trabajo, Ana Yurixi Leyva Piñón, informó que su partido ya trabaja en la organización interna rumbo al proceso electoral de 2027 mediante un proceso de afiliación y la renovación de sus estructuras municipales, de donde surgirán quienes podrían convertirse en sus próximos candidatos.

6. A través de acciones en el marco de la Operación Restitución, se han asegurado 2 mil 276 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, de los cuales mil 396 ya fueron devueltos a quienes acreditaron legítimamente su propiedad.

7. El Poder Judicial del Estado de México realizó con éxito la XXX Carrera de la y el Abogado. La edición 2026 reunió a cerca de 5 mil corredores inscritos y libres, servidoras y servidores judiciales, juezas, jueces, magistradas, magistrados, profesionales del Derecho, estudiantes y ciudadanía, quienes recorrieron las calles del centro de Toluca para conmemorar el Día de la Abogada y el Abogado.

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