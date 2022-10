Realidad social rebasó marco normativo del Edomex: Maurilio Hernández

En la apertura del Tercer Periodo de Sesiones del Parlamento Abierto para la propuesta de la nueva Constitución Política del Estado de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, dijo que este esfuerzo inédito pertenece al pueblo mexiquense, porque es quien “está demandando, alzando su voz, nos está sacudiendo la conciencia, nos está abriendo el pensamiento y entendimiento de que la realidad social está rebasado el marco normativo vigente”.

El también coordinador de la bancada de la Esperanza, en el pleno afirmó, que esta exigencia de los mexiquenses para una nueva Constitución, que conduce la vida de la sociedad, es porque hay falta de oportunidades de vida, que se viven en el estado de México, que se tienen que recuperar, a partir de recuperar los valores, de ir regenerando el tejido social, que en la actualidad es muy vulnerable y que trae como consecuencia de alguna manera grandes privaciones, dificultades, riesgos que ponen en peligro la seguridad de las mexiquenses.

En presencia de parlamentarios, integrantes del secretariado técnico y de los tres poderes de gobierno, señaló que los integrantes de los Parlamentos Regionales y Estatal abordaron la responsabilidad y ejercieron un derecho básico, a través de su voz, el sentimiento y la propuesta muy concreta y tangible de los ciudadanos. A la vez que, refirió que en la tercera etapa se trabajará en temas concretos, capítulos de los que constará el nuevo proyecto de la Constitución Política del Estado de México, que contemplan la participación y la propuesta del debate y la deliberación de más de 2 mil parlamentarios.

Explicó que este ejercicio histórico e inédito, es una responsabilidad histórica perfeccionar el marco Constitucional para mejorar las condiciones de vida de una población que vive momentos críticos en lo económico, social y de justicia, no solo en el Estado de México, sino en el país y el mundo.

En la sesión dirigida por la presidenta de la Mesa Directiva del Parlamento Abierto, Montserrat Ruiz Páez, el diputado, pidió a quienes trabajan en el proyecto y “también a quienes aún no participan”, a no aflojar el paso “no claudiquemos, pongamos por encima de cualquier visión particular, de cualquier interés político particular, el interés superior del bienestar de la sociedad mexiquense, eso es lo que nos anima y así podremos seguir tras esa utopía”.

En el Tercer Periodo de Sesiones, se trabajará en la sistematización de los 12 títulos que consta la propuesta del nuevo texto Constitucional que son: Principios Rectores y Valores Constitucionales, Derechos Humanos, Población y Ejercicio Democrático, Forma de Gobierno y sus Instituciones, Poderes del Estrado, Órganos Constitucionales Autónomos, Poder Público Municipal, Responsabilidades de los Servidores Públicos y Sistema Estatal Anticorrupción, Economía del Estado, Medio Ambiente y Biodiversidad, entre otros. Y confió en que, en marzo del 2023, se presente a la ciudadanía, la propuesta del nuevo texto de la Constitución Política del Estado de México.

En su oportunidad el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de los Trabajos del Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional, Daniel Sibaja, reconoció el trabajo de los parlamentarios y el secretariado técnico, y confió en la voluntad política y la altura de miras, porque es un proyecto de la gente, y que sea la primera piedra angular para un gran proyecto.

A la sesión del Parlamento Abierto asistieron, además, Mauricio Valdez Rodríguez, coordinador general del secretariado Técnico Secretario, Yaira Ramírez Burillo, subsecretaria técnica y de Derechos Humanos, representante del gobierno estatal y el Consejero de la Judicatura, Pablo Espinoza.

Al tomar la palabra el coordinador del secretariado Técnico, Mauricio Valdés Rodríguez, agradeció a los parlamentarios, y reconoció la alentadora participación en la reforma Constitucional, esfuerzo que dará mejores resultados y una Constitución de vanguardia en beneficio de los mexiquenses.

Y enfatizó, “me dicen que algunos conservadores han manifestado su rechazo, sin conocer la propuesta final, por lo que los conminó que sigan estos Parlamentos Abiertos, que consecutivamente se tomarán en cuenta las experiencias de las dependencias, el desarrollo urbano, las finanzas públicas, los derechos humanos, la justicia electoral, entre otros rubros de la función pública estatal”.

