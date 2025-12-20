Realiza agrupación “Que Siga la Democracia” asamblea en Atizapán, Edoméx

La agrupación política nacional “Que Siga la Democracia” realizó la asamblea constitutiva correspondiente al Distrito 15 en Atizapán, Estado de México, como parte del proceso para obtener su registro como partido político nacional.

(Foto: Asamblea distrital «Que siga la democracia»)

Durante el evento, el coordinador nacional de Afiliación, Erick Padilla, representante del presidente nacional Edgar Garza Ancira, señaló que la organización avanza en todo el país y prevé celebrar su Asamblea Constitutiva nacional en los primeros meses de 2026 para convertirse en un nuevo partido político.

El presidente estatal de la agrupación en el Estado de México, Eduardo Neri, destacó el papel estratégico de la entidad en el fortalecimiento del proyecto, agradeciendo la participación ciudadana en el proceso. Por su parte, la secretaria general, Jessica Vega, enfatizó la participación de las mujeres y el carácter ciudadano del movimiento, señalando que las decisiones se construyen desde la base.

La presidenta de la asamblea, Raquel Muñoz, señaló que cada encuentro distrital representa un ejercicio de organización ciudadana y compromiso con la democracia, demostrando que la agrupación cuenta con estructura y convocatoria en crecimiento.

La organización define sus objetivos como la promoción de la participación ciudadana, la democracia directa y el fortalecimiento de las decisiones de los mexicanos, con la meta de consolidarse como partido político nacional que represente al pueblo y construya una democracia más participativa.

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