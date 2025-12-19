Realiza Huixquilucan 880 esterilizaciones y consultas veterinarias gratuitas para mascotas

A través del Centro de Atención y Protección Animal “Huixquican”, único en su tipo a nivel estatal, el Gobierno de Huixquilucan consolidó su liderazgo en materia de cuidado y salud animal al realizar, durante el presente año, 750 esterilizaciones gratuitas y más de 130 consultas médico veterinarias, con el propósito de promover el control responsable de las mascotas y reducir los riesgos sanitarios asociados a la reproducción no controlada, construyendo entornos más seguros y armónicos para las familias.

Durante el presente año, especialistas de este Centro realizaron 750 esterilizaciones gratuitas, así como más de 130 consultas médico veterinarias.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que Huixquilucan se mantiene a la vanguardia en la protección de los seres sintientes, gracias a políticas públicas que garantizan servicios veterinarios gratuitos, profesionales y de calidad, por lo que este Centro se ha convertido en un referente regional, al ofrecer atención médica, esterilizaciones y asesorías que benefician tanto a la población, como a los animales que habitan en la demarcación.

Destacó que, además de rescatar y cuidar a perritos en situación de abandono, “Huixquican” tiene el objetivo de brindar atención integral a las mascotas, y, entre los servicios que otorga, se encuentran las esterilizaciones para reducir el número de animales en la vía pública y el maltrato; por lo que, de enero a la fecha se realizaron 403 cirugías a caninos y 347 a felinos.

“Nuestro Centro de Atención y Protección Animal se ha consolidado como un espacio de salud y atención médica veterinaria para los animales en Huixquilucan; a través de este sitio brindamos consultas, esterilizaciones y cuidados integrales que contribuyen a una mejor calidad de vida para las mascotas y a la salud pública de nuestro municipio”, comentó Romina Contreras.

Además, a través de “Huixquican”, el Gobierno de Huixquilucan otorgó más de 130 consultas veterinarias gratuitas, tanto a domicilio como en el Centro, con lo que se acercan los servicios públicos a los hogares para representar un ahorro directo a los dueños de las mascotas, al tiempo de brindar atención integral a los caninos que se encuentran bajo su resguardo.

Con estas acciones, Huixquilucan consolida su posición como referente estatal y nacional en la implementación de políticas públicas orientadas a la protección, el cuidado y la tenencia responsable de los animales; asimismo, fortalece su compromiso con la salud pública y con el desarrollo de una sociedad más empática, responsable y consciente del respeto hacia todas las formas de vida.

En 2025, el Centro de Atención y Protección Animal “Huixquican” celebró dos años de operación, el cual se diseñó como un proyecto innovador, ya que fue creado con la finalidad de brindar atención integral a los animales, contando con instalaciones veterinarias, quirófano, áreas de esparcimiento, comedores y espacios de recuperación.

Comentarios

comentarios