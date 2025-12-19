Realiza Huixquilucan 880 esterilizaciones y consultas veterinarias gratuitas para mascotas

A través del Centro de Atención y Protección Animal “Huixquican”, único en su tipo a nivel estatal, el Gobierno de Huixquilucan consolidó su liderazgo en materia de cuidado y salud animal al realizar, durante el presente año, 750 esterilizaciones gratuitas y más de 130 consultas médico veterinarias, con el propósito de promover el control responsable de las mascotas y reducir los riesgos sanitarios asociados a la reproducción no controlada, construyendo entornos más seguros y armónicos para las familias.
La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que Huixquilucan se mantiene a la vanguardia en la protección de los seres sintientes, gracias a políticas públicas que garantizan servicios veterinarios gratuitos, profesionales y de calidad, por lo que este Centro se ha convertido en un referente regional, al ofrecer atención médica, esterilizaciones y asesorías que benefician tanto a la población, como a los animales que habitan en la demarcación.
Destacó que, además de rescatar y cuidar a perritos en situación de abandono, “Huixquican” tiene el objetivo de brindar atención integral a las mascotas, y, entre los servicios que otorga, se encuentran las esterilizaciones para reducir el número de animales en la vía pública y el maltrato; por lo que, de enero a la fecha se realizaron 403 cirugías a caninos y 347 a felinos.
“Nuestro Centro de Atención y Protección Animal se ha consolidado como un espacio de salud y atención médica veterinaria para los animales en Huixquilucan; a través de este sitio brindamos consultas, esterilizaciones y cuidados integrales que contribuyen a una mejor calidad de vida para las mascotas y a la salud pública de nuestro municipio”, comentó Romina Contreras.
Además, a través de “Huixquican”, el Gobierno de Huixquilucan otorgó más de 130 consultas veterinarias gratuitas, tanto a domicilio como en el Centro, con lo que se acercan los servicios públicos a los hogares para representar un ahorro directo a los dueños de las mascotas, al tiempo de brindar atención integral a los caninos que se encuentran bajo su resguardo.
Con estas acciones, Huixquilucan consolida su posición como referente estatal y nacional en la implementación de políticas públicas orientadas a la protección, el cuidado y la tenencia responsable de los animales; asimismo, fortalece su compromiso con la salud pública y con el desarrollo de una sociedad más empática, responsable y consciente del respeto hacia todas las formas de vida.
En 2025, el Centro de Atención y Protección Animal “Huixquican” celebró dos años de operación, el cual se diseñó como un proyecto innovador, ya que fue creado con la finalidad de brindar atención integral a los animales, contando con instalaciones veterinarias, quirófano, áreas de esparcimiento, comedores y espacios de recuperación.