Realiza ISSEMyM mil trasplantes de órganos y tejidos en los últimos seis años

Con alrededor de mil trasplantes e implantes de órganos y tejidos realizados en los últimos seis años, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), se distingue en la entidad mexiquense por ser líder en el desarrollo de este tipo de tratamientos sustitutivos en el ámbito de salud pública.

Son trasplantes de hueso, riñón, córnea y piel, los más recurrentes.

Desde 1992, esta institución inicia la atención a pacientes con insuficiencia renal y hepática, a través de un programa de alta especialidad que se ha fortalecido para restablecer la vida personal, familiar, social, profesional, laboral y económica de los pacientes sometidos a estas cirugías.

Para lograr lo anteriormente señalado, el Gobierno del Estado de México, a través de esta institución mantiene permanentes esfuerzos médicos y administrativos, con el objetivo de promover y dar una oportuna atención en esta materia, apuntó Vicente Cardona Infante, jefe del Servicio de Trasplantes del Centro Médico ISSEMyM Toluca.

De acuerdo con la estadística más reciente, las principales intervenciones llevadas a cabo en este hospital son hueso, con cerca de 686 implantes liofilizados, 194 de riñón, alrededor de 56 de córnea y 11 trasplantes de piel, realizados de 2017 al primer semestre de 2023.

Agregó que en el servicio a su cargo reciben pacientes de todo el Estado de México, del Valle de México, el Valle de Toluca, así como de la región norte y sur de la entidad, de los cuales, en una proximidad por rango de edad, el 30 por ciento de pacientes que atienden son de entre 25 y 50 años.

Cardona Infante resaltó la importancia de fortalecer la cultura de la donación de órganos e invitó a reconsiderar las creencias limitantes sobre este proceso.

Las familias que acceden a la donación cadavérica permiten mejorar la calidad de vida de varios pacientes, pues se puede llegar a trasplantar, según sea el caso, el corazón, hígado, páncreas, pulmones, riñones, córneas, piel, tendones y hasta hueso, concluyó.

Al respecto, Antonio Hernández, beneficiario de este servicio, aseguró que hoy día se siente “física y emocionalmente fenomenal, muy bien, desde el primer día que salí de quirófano como si nada, muy atentos todos, tanto Enfermería como Médicos. Hoy en las mañanas despierto y doy gracias, sobre todo a mi familia y a ISSEMYM que también está al pendiente de sus pacientes”.

“Llegó el momento, fue un proceso algo duro, pero a la vez también muy bonito. Hace 20 días trasplantaron a un compañero y me llamaron, pero no quedé. No me desanimé porque por eso llevamos la terapia de psicología, nos explican todo el proceso, de cómo va a ser, entonces dije “no, va a tardar un órgano en llegar ahorita, son 20 días”, bueno hace 20 días lo pensaba así, dije va a llegar en un mes, dos meses, hasta en medio año, y mi sorpresa fue que a los 15 días”, recordó.

Finalmente, animó a quienes están en espera de algún trasplante a no desanimarse, esperar que les llamen y entender que todo va a salir bien porque están en manos de profesionales y a quienes donan expresó su gratitud porque están donando un pedacito de vida.

