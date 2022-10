Realiza SS Ceremonia de graduación de Técnico Superior Universitario en Investigación y Operaciones Policiales 

Como parte de los trabajos de profesionalización a los que se someten las y los elementos de la corporación, la Secretaría de Seguridad (SS) a través de la Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS) realizó la ceremonia de clausura del curso de Técnico Superior Universitario (TSU) en Investigación y Operaciones Policiales.

Al interior de las instalaciones del campus de la UMS ubicado en esta demarcación, se llevó a cabo la graduación de 66 cadetes quienes se sumarán a las filas de la Policía Estatal, mismos que serán los primeros graduados en contar con especialización para la Atención en Violencia de Género. El ciclo escolar tuvo una duración de aproximadamente 14 meses y abarcó diversas materias entre las que destacan: Perspectiva de Género, Introducción al Estudio del Derecho, Cultura de la Legalidad, Conducción y Detención de Personas, Plataforma México, entre otras.

Durante su intervención, el Mtro. Rodrigo Martínez-Celis Wogau mencionó que la institución que encabeza es una fiel convencida de que la educación es uno de los pilares fundamentales que sostiene al país, un bien que contribuye a la creación de sociedades más justas y equitativas, por lo que desde el ámbito de las competencias que le atañan, la dependencia hace lo necesario para capacitar y profesionalizar a las y los elementos en quienes se deposita la seguridad de millones de mexiquenses.

“Su trabajo y esfuerzo constante harán de nuestro Estado un lugar más justo. Siéntanse orgullosos de su profesión, se han formado en una universidad de excelencia, cuentan con una capacitación integral que les permitirá responder de manera oportuna a las demandas de la sociedad. Hoy no sólo concluyen una etapa más en su formación individual, su preparación obedece a un bien mayor que es el fortalecimiento del cuerpo policial del Estado de México”, acotó.

El titular de seguridad también motivó a las y los graduados a realizar su trabajo de manera correcta, en todo momento. “Porten el uniforme con probidad, rijan su actuar bajo los principios y valores que sus docentes les inculcaron, actúen siempre dentro del marco de la ley, respetando los derechos humanos y combatiendo en todo momento las violencias de género que tanto dañan a la comunidad”.

Por su parte, la Mtra. Griselda Camacho Téllez, Rectora de la UMS apuntó que la institución que lidera se engrandece ante cada término de estudios, porque esta acción constituye un acto de fe en la responsabilidad que hoy se reafirma al graduar hombres y mujeres dispuestos a cuidar las libertades esenciales de la sociedad, mismos que servirán a la ciudadanía bajo los parámetros que demandan la protección de los derechos humanos, a través de líneas concretas de perspectiva de género, de igualdad sustantiva y de prevención de cualquier tipo de violencia.

“Tenemos muy claro que la seguridad no se cuestiona, no se pone en duda, no se minimiza, la seguridad es el principio de la paz para construir un presente digno y un futuro cierto. Aquí en la Universidad Mexiquense de Seguridad aprendieron a conocer, a amar el uniforme, a comprender la dimensión del heroísmo y la lealtad, a partir de hoy, en la calle, en donde quiera que se encuentren no olviden que su actuar es ejemplo de una policía fuerte para un Estado de México fuerte y un país fuerte”, añadió.

En tanto, el graduado Luis Enrique Michua Flores, en representación de todas y todos los estudiantes que culminaron junto a él su plan de estudios, mencionó sentirse orgulloso de concluir con creces el curso y aprovechó la oportunidad de palabra para motivar a sus compañeros a ser ejemplares en su actuar.

“Pongo mi frente en alto por formar parte de una generación de policías mejor preparados; que a lo largo de este tiempo su amistad y compañerismo ha quedado como un gran recuerdo que nunca olvidaremos. Los exhorto a que seamos el policía que la sociedad mexiquense merece, a ser el hijo que nuestros padres esperan, pero sobretodo el policía que México necesita”, indicó.

Como parte de la ceremonia, el presídium entregó un reconocimiento a los cinco mejores promedios a fin de reconocer la dedicación. A este evento también asistieron, el Mtro. Jesús Ramón Camacho Domínguez, Subsecretario de Policía Estatal; la Mtra. Diana Velázquez Sánchez, Directora General de Perspectiva de Género de la Secretaría de la Mujer del Estado de México; la Mtra. Jacqueline García Vázquez, Consejera Nacional de Seguridad Pública y el Mtro. Gabriel Reyes Galván, Director General del Sistema de Desarrollo Policial.

