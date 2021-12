Realizan curso “Masculinidades Positivas” con temas como masculinidad alternativa y discriminación

Como parte de las acciones que promueve la Secretaría de la Mujer para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, se llevó a cabo el curso “Masculinidades Positivas”, donde servidores públicos fueron capacitados en temas como la visibilización de la violencia, masculinidad alternativa, privilegios de la cultura machista y discriminación.

Imparten 15 sesiones del curso de Construcción de Masculinidades positivas a servidores públicos de la Secretaría de la Mujer (Foto: especial).

La capacitación constó de 15 sesiones, donde se trabajó en un proceso de reeducación y reflexión de las prácticas violentas que actualmente están normalizadas dentro de los cánones masculinos, mismos que limitan el avance a una cultura y sociedad igualitaria.

Las sesiones se realizaron de manera semanal con una duración de dos horas por tema, vía remota o presencial.

Al respecto, el psicólogo del Centro de Masculinidades Positivas de Toluca, Manuel Jiménez Legorreta, quien impartió el curso, comentó que la experiencia de los talleres ha sido grata, pues en cada uno de los usuarios se refleja el compromiso y cambio no sólo en su vida privada, sino también en su vida pública.

“Un mensaje que yo podría darle a todos y todas para el acercamiento a estos talleres, es darnos cuenta que no es necesario seguir con los patrones tradicionales que nos han enseñado, podemos cuestionarlos y cambiarlos para un beneficio aún mayor, tener una vida más saludable para nosotros y nuestras familias”, señaló Jiménez Legorreta.

Por su parte, Jorge Luis Rojas Martínez, Docente e Investigador de la Subdirección de Profesionalización de la Secretaría de la Mujer, quien también fue beneficiado con la capacitación, comentó que el espacio sirvió para generar confianza entre compañeros que forman parte de la institución, ya que estuvo libre de discriminación y de violencia, y pudieron compartir sus experiencias, emociones y sentimientos.

“Mi experiencia en el programa consiste en reflexionar sobre el ejercicio de la masculinidad alternativa como una estrategia para el logro de la igualdad, ya que, durante las sesiones cuestionamos los privilegios de la cultura machista y patriarcal que se nos han heredados por el simple hecho de nacer hombres”, expresó Rojas Martínez.

Estos talleres y capacitaciones son impartidos por la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia de la Secretaría de la Mujer, directriz que trabaja también en la reeducación de los varones para combatir las prácticas violentas y de discriminación que ejercen.

“Cuando tomé el curso de Reeducación es un shock, es un golpe de realidad porque aunque he estudiado estos temas, personalizar todos los conceptos, desde feminismo y la perspectiva de género, ponerles cara, nombre y experiencias de vida propia, te confronta contigo mismo, te confronta con tu realidad, te confronta con todos los privilegios que has tenido y con todas las violencias que has ejercido, muchas veces sin notarlo”, señaló Pablo David Díaz Muñiz, Secretario Particular de la Secretaria de la Mujer, quien también se certificó en el curso.

“No es un proceso fácil, pero al finalizar este proceso es sumamente satisfactorio, reconocer los machismos cotidianos, reconocer las prácticas de la masculinidad hegemónica, que es toxica, que es violenta, que nos impone formas de ser hombre, como el macho, el dominante y que muchas veces nos hace encerrar prácticas que podemos pensar que son de amor, de protección, y realmente son de control de poder y de ejercicio de violencia hacia las mujeres”: dijo Díaz Muñiz.

Finalmente, Manuel Jiménez Legorreta, explicó que es muy importante que todos los servidores públicos se acerquen a estos talleres y se impartan en todos los niveles, ya que esto da pie a una responsabilidad y sensibilidad mayor en la atención, incluso permite una mirada más objetiva a la hora de tratar a las y los ciudadanos.

De igual forma indicaron que si alguien necesita ayuda o más información acerca de dónde acudir, puede comunicarse a la Línea de Hombre a Hombre en el 800-900-4321.

Comentarios

comentarios