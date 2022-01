Realizan un homenaje a poeta, ensayista y editor Félix Suárez

La Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (Ceape), realizó un homenaje a Félix Suárez, poeta, ensayista y editor, quien con una trayectoria de 37 años en el gobierno del estado de México, ha brindado sus conocimientos y talento a la comunidad lectora.

Informan que el reconocido poeta y editor en jefe del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, se retira del servicio público después de 37 años de trabajo y dedicación (Foto: especial).

“Quiero agradecer de corazón a Félix todo lo que le ha dado al estado de México, a los mexiquenses y al país; agradezco a los compañeros de lucha de Félix porque a través de un libro, uno aprende, viaja, sueña, cambia, reconoce al otro. Se inicia un nuevo capítulo en esta extraordinaria historia que es tu vida”, expresó la Secretaria de Cultura y Turismo, Marcela González Salas.

En esta ceremonia de despedida, realizada en las nuevas instalaciones del Ceape, estuvieron presentes familiares, amigos y compañeros de trabajo de Suárez, quien en su oportunidad compartió que “en días recientes, concluí la etapa más importante de mi vida, tal vez porque a ella he dedicado también la mayor parte de mis días, de mi esfuerzo y mis afanes de estos últimos 37 años.

“Sé que no han sido en vano. Sin saberlo aún en un principio, encontré pronto en la edición de libros no sólo una forma de vida, sino una mano invisible que me ha afincado en la poesía y en la literatura en general y si eso no fuera suficiente, me ha llenado de grandes satisfacciones, de experiencias y de muchos y muy buenos amigos.

“¡Qué honor! en verdad, haber sido parte de este gran proyecto editorial y de este gran equipo de profesionales: a todos ustedes y a los que, por una u otra razón ya no están con nosotros, les expreso mi más sincera gratitud y les reconozco su valía, su esfuerzo y su talento, gracias a los cuales, hoy por hoy, el Consejo tiene una presencia y un prestigio indiscutibles en el contexto editorial del país”, aseveró el homenajeado.

El gran poeta fue estudiante de Letras en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), con una Maestría en Humanidades por la Universidad Anáhuac y un Doctorado en Letras modernas en la Universidad Iberoamericana.

Como autor, ha publicado una decena de libros de poesía y ensayo, siendo incluidos en más de una treintena de antologías colectivas, entre ellas, Antología general de la poesía mexicana, (Océano, 2014), y Antología esencial de la poesía mexicana. Cien poetas de los siglos XV al XXI, (Océano, 2017).

En sus escritos habla de amor y desamor, deja ver su estilo mediante una actitud reflexiva contemplativa, expresando emociones y sentimientos mediante imágenes sensoriales que denotan su habilidad y talent.

Ha sido reconocido con la Presea “Sor Juana Inés de la Cruz”, en Lingüística y Literatura (1984), el Premio Nacional de Poesía Joven “Elías Nandino” (1987), el Premio Internacional de Poesía “Jaime Sabines” (1997) y el Premio Literatura Estado de México, 2011, otorgado por su trayectoria.

