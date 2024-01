Realizó Infoem su primera sesión ordinaria del Pleno 2024

Durante la 1ª Sesión Ordinaria del Pleno del el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios(Infoem), el Comisionado Presidente José Martínez Vilchis emitió un voto particular concurrente a un proyecto de resolución, pues consideró que debe eliminarse la salvedad otorgada al sujeto obligado para únicamente pronunciarse en el supuesto de que no cuente con el último grado de estudios del presidente municipal de Tonanitla; ya que por tratarse de un servidor público de elección popular, la entrega de su último grado de estudios y toda su trayectoria favorece la transparencia y la muy necesaria rendición de cuentas.

Durante esta sesión, las y los Comisionados integrantes de este organismo garante, emitieron comentarios respecto de los diversos proyectos presentados

Al explicar su voto particular, la Comisionada María del Rosario Mejía Ayala no coincidió con la clasificación comoconfidencial del número de procedimientos concluidos por faltas administrativas graves con resolución absolutoria. Asimismo, porque no se ordena el número de procedimientos administrativos ante la Comisión de Honor y Justicia, los procedimientos penales y las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por hostigamiento y acoso sexual, como se requirió en la solicitud. Por lo tanto, al ser omisos, este organismo garante deja de tutelar a cabalidad el derecho de acceso a la información pública, indicó.

En otro sentido, la Comisionada Sharon Morales Martínez emitió un voto particular a diversos proyectos de resolución a recursos de revisión, tras considerar que debe reservarse el cargo del personal de seguridad pública que realiza funciones operativas, pues con la difusión de la información que pretenden entregarse, dijo, es posible afectar negativamente su seguridad y bienestar fuera del ámbito laboral. En ese sentido, consideró que es procedente la reserva, pues con ello se garantiza un equilibrio adecuado entre la seguridad pública y el respeto a la privacidad individual.

En su participación, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega emitió un voto disidente a un proyecto de resolución, toda vez que, desde su perspectiva, el recurso de revisión debió sobreseerse, pues el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero entregó la información solicitada, desde su respuesta inicial, con documentos y los datos de la plataforma Ipomexactualizados; además de entregar, vía informe justificado, el resto de la información; por lo que, expresó, no procedía solicitar nuevamente la información, bajo el argumento de que la plataforma Ipomex no está actualizada a la fecha de la solicitud.

Por su parte, la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña explicó su voto disidente a un proyecto de resolución, en virtud de que no comparte la afirmación, respecto a que se acredite la imposibilidad técnica; ya que, desde el análisis realizado a este caso, se advierte que la documentación que da respuesta a las solicitudes presentadas no sobrepasa la capacidad que soporta el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex); además de considerar que la entrega de la información del personal operativo de seguridad pública puede revelar el estado de fuerza del órgano público.

Finalmente, en esta primera sesión del año, el Pleno del Infoem aprobó, por unanimidad, el acuerdo por el cual se modifica el padrón se sujetos obligados en materia de datos personales del Estado de México y municipios; además de aprobar dos acuerdos que imponen medidas de apremio a 52 titulares de unidades de transparencia de diferentes sujetos obligados en la entidad, de los cuales 30 fueron apercibimientos y 22, amonestaciones.

