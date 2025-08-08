Reanuda OFiT sus actividades con ‘Balletmanía’

Luego de unas semanas de receso, este fin de semana la Orquesta Filarmónica de Toluca vuelve al Teatro Morelos con su Temporada Dominical y lo hará con el espectáculo ‘Balletmanía’ con el cual recopila los números más representativos de los ballets más famosos.

«El lago de los cisnes» ; ‘El Cascanueces» y «La bella durmiente» de Tchaikovsky; «Romeo y Julieta» de Prokofiev; así como «Espartaco» de Khachaturian, son algunos de los ballets que reunirá la Orquesta Filarmónica de Toluca este domingo.

En entrevista para Así Sucede, Gerardo Urban y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca, detalló que la OFiT estará acompañada por parte del elenco que presentará ‘El lago de los cisnes’ en septiembre próximo, un espectáculo de la propia orquesta en colaboración con CulturArte y la Arquidiócesis de Toluca.

El concierto ‘Balletmanía‘ se llevará a cabo este domingo 10 de agosto a la una de la tarde en el Teatro Morelos de Toluca con entrada libre.

Con esta presentación, la Orquesta Filarmónica de Toluca arranca lo que su director considera la segunda parte de su agenda 2025 y es que dos semanas después la OFiT presentará ‘Los planetas’ de Gustavo Holst. Posteriormente, el 14 de septiembre tendrá su tradicional Gala Mexicana acompañada de mariach para continuar el 27 y 28 de septiembre con el ballet ‘El lago de los cisnes’. En octubre presentará ‘Carmina Burana’ de Carl Orff y ‘Réquiem’ de Mozart; en noviembre será el turno de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler y finalizará su agenda correspondiente de este año en diciembre con espectáculos navideños.

