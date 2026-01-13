Recauda más el SAT con facultades de “gestión”: especialista

Las facultades de gestión y revisión de las autoridades fiscales se han endurecido desde la época de la pandemia y así seguirán este 2026, advirtió el experto fiscalista Javier Eli Domínguez Hernández, recientemente nombrado uno de los mejores fiscalistas de México por la revista especializada Defensa Fiscal,

Señaló que el uso de estas facultades han permitido que la recaudación de impuestos haya tenido crecimientos de cerca de 10 por ciento, mediante invitaciones a los contribuyentes, así como avisos sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Javier Eli Domínguez Hernández (Foto: Especial).

Domínguez Hernández señaló que muchas de estas acciones asustan a los contribuyentes, lo que los lleva a pagar impuestos con rigurosidad.

Según datos oficiales, la recaudación de impuestos en México tuvo un aumento significativo y récord, creciendo a tasas reales de seis por ciento entre enero y noviembre 2025 y superando los 4.4 billones de pesos en los primeros diez meses de 2025. En 2026, la meta de aumento en los ingresos fiscales es del 10 por ciento.

Esta semana, el SAT nvita a las empresas a presentar su Declaración Anual 2025 y cumplir con esta obligación fiscal durante el periodo que inició el pasado 1 de enero y concluye el 31 de marzo de 2026. Recordó que que desde el 1 de diciembre de 2025 se puso a disposición de los contribuyentes el simulador del Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza, para que las empresas visualicen la información que presentaron durante el ejercicio fiscal 2025.

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