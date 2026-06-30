Rechaza Martha Camacho normalización de trabajo infantil

La diputada Martha Camacho, presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura estatal, rechazó la normalización de escenas de infantes en las calles, cruceros, mercados y espacios públicos. ,En el ‘Cuarto Foro Regional de Prevención y Atención del Trabajo en la Niñez y Adolescencia’ aseveró que, detrás de cada niño o niña que trabaja, existe una historia marcada por carencias, desigualdades y falta de oportunidades en el seno familiar.

Martha Camacho, presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura estatal (Foto: Especial).

La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura estatal, rechazó la normalización del trabajo infantil y advirtió que la presencia de niñas y niños trabajando en calles, cruceros, mercados y espacios públicos refleja historias marcadas por la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en el entorno familiar.

Al participar en el ‘Cuarto Foro Regional de Prevención y Atención del Trabajo en la Niñez y Adolescencia’, celebrado en el municipio de Atlacomulco, la parlamentaria afirmó que la mejor política pública es la que protege a quienes todavía no tienen voz suficiente para defender sus derechos.

Ante la legisladora Jennifer Nathalie González López (morena), Martha Camacho puntualizó que, si se consigue que las y los menores permanezcan en la escuela, y crezcan libres de cualquier forma de explotación, así como que cada adolescente encuentre oportunidades para desarrollar su proyecto de vida y su talento, se habrá cumplido con la responsabilidad más importante que pueda asumir un Estado: cuidar de quienes representan el presente y su futuro.

En el evento, coordinado por la Secretaría General de Gobierno (a través de las secretarías del Trabajo, y de las Mujeres) el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y el Poder Legislativo, destacó que en la LXII Legislatura mexiquense existe la disposición para acompañar todo esfuerzo mediante un trabajo responsable, construyendo leyes que fortalezcan la protección integral de las niñas y niños, que impulsen la coordinación entre instituciones y que permitan que las políticas públicas respondan mejor a las necesidades de las familias.

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