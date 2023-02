Recibirá Teatro Morelos a Reyli Barba

El sábado 11 de marzo llegará a la capital mexiquense Reyli Barba quien retoma sus presentaciones luego de varios años. El Teatro Morelos será el escenario en el que el cantante interpretará temas que ha grabado en su etapa de solista así como algunos temas que interpretó como vocalista del grupo Elefante.

El concierto de Reyli Barba será el próximo 11 de marzo en el Teatro Morelos de Toluca y los boletos están a la venta a través de la página arema.mx con costos de 350, 550, 700 y 900 pesos. (Foto: especial).

Esta tarde, Reyli Barba visitó Toluca para convivir con algunos de sus seguidores y dar una conferencia de prensa en la que explicó qué es lo que ha pasado con su carrera en los últimos años y algunas de sus experiencias como su paso por un anexo en donde, de acuerdo con el propio Reyli Barba, escribió canciones en las que plasmó gran parte de lo que ha vivido y aseguró que eso es lo que cantará el próximo 11 de marzo en su concierto. Además, aprovechó la ocasión para dar a conocer que prepara un nuevo disco que llevará por título “Me gustan las de mis amigos”.

“Este año estamos grabando muchas cosas nuevas pero lo más importante es un álbum que nació en Miami de la mano del manager de Franco de Vita y en ese momento aquel manager dijo que no era momento que estaba yo en mi apogeo, después el apogeo se vio detenido por un hospital psiquiátrico y 17 meses de anexo cosa por lo cual me siento heroico porque fue un milagro estar ahí. Y volví a la música y me dicen todos ‘¡Volviste!’, nunca me fui”, señaló.

Sobre su regreso a los escenarios, Reyli Barba aseguró que durante años se alejó de los escenarios más no de la música, ya que durante su estancia en un anexo y aún después de salir, dedicó tiempo a escribir canciones y aseguró que para él escribir es vivir y más que un compositor se considera un cuentacuentos. De acuerdo con el cantante, será el Teatro Morelos el primer teatro en donde se presente en la gira que actualmente realiza y que continuará a lo largo de todo el año.

El intérprete de “Amor del bueno” aseguró que tras haber tocado fondo, retoma su carrera y lo hace también con Reyli Barba Records, compañía que fundó su hijo Reyli Barba Camacho, en la que ambos son socios. Al respecto, aseguró que más que un negocio, la compañía discográfica es uno de sus hobbies.

