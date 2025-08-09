Reconoce GEM liderazgo de pueblos originarios en protección de los bosques

Con la finalidad de reconocer el papel fundamental de los pueblos originarios en el cuidado de los bosques, el agua y la biodiversidad, el Gobierno del Estado de México llevó a cabo un foro y una muestra gastronómica, artesanal y cultural con la participación de integrantes de las cinco etnias de la entidad.

Estas actividades se realizaron en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a través de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), en coordinación con la Secretaría del Agua (Sagua), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y el Consejo Supremo por la Unificación de los Pueblos Indígenas del Estado de México.

Durante el foro “Bosques, Aguas y Pueblos Originarios del Estado de México: Saberes y Retos”, se presentaron tres conferencias magistrales sobre los derechos y obligaciones de los pueblos originarios; justicia intercultural y manejo del bosque; así como el valor intrínseco del conocimiento forestal tradicional.

Alejandro Santiago Sánchez Vélez, director general de Probosque, subrayó que el conocimiento ecológico tradicional reúne saberes, percepciones y técnicas que permiten vivir en armonía con el entorno. Afirmó que estos conocimientos, transmitidos de generación en generación, son esenciales para la continuidad cultural de un pueblo y para la ciencia.

En el marco de este evento también se llevó a cabo la Expo Forestal Indígena 2025, con más de cincuenta expositores de diversos municipios mexiquenses que ofrecieron alimentos y artesanías representativos de sus lugares de origen; además, se presentó el coro infantil Ñhato Nthēkunthe del municipio de Temoaya.

Durante este evento, realizado en el municipio de Metepec, José Arnulfo Silva Adaya, titular de la Secretaría del Agua (Sagua), dio lectura a las conclusiones y al Manifiesto sobre los Derechos y Obligaciones de los Pueblos Indígenas en torno a sus Bosques y Aguas, y reiteró que no se puede proteger el medio ambiente sin la sabiduría, la participación y el liderazgo de las comunidades indígenas.

Asistieron también Alma Diana Tapia, directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf); Marco Antonio Ruiz Ruiz, representante del Consejo Supremo por la Unificación de los Pueblos Indígenas; Erika Icela Castillo Vega, integrante de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México; así como representantes de los cinco pueblos originarios del Estado de México, estudiantes, servidores públicos, productores, artesanos y voluntarios forestales.

