Reconoce gobernadora apoyo del Congreso en campaña ¡Ponte Croquet@!

El Poder Legislativo del Estado de México entregó 20 toneladas de croquetas y mil suéteres como parte de su participación en la campaña «¡Ponte Croquet@!», dirigida a apoyar a asociaciones protectoras de animales en la entidad.

En la colecta participaron instituciones públicas, privadas y la población en general (Foto: Especial)

La contribución legislativa consistió en 17 toneladas de croquetas para perro y 3 toneladas para gato, además de mil suéteres. Estos insumos forman parte de los apoyos entregados a 185 asociaciones civiles y protectoras de animales en el estado.

Durante un evento en el patio central del Palacio de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció la cooperación de las y los integrantes del Congreso local. Al acto asistieron la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Diputación Permanente; la diputada Paola Jiménez Hernández; y Liliana Dávalos Ham, auditora superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Como resultado de la colecta, en la que participaron instituciones públicas, privadas y la población en general, se estima que 8,175 animales serán beneficiados. La campaña busca fortalecer las acciones de atención y cuidado para animales en situación de abandono en el territorio mexiquense.

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