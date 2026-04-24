Reconoce Martha Camacho la trayectoria de 46 periodistas deportivos

Al entregar reconocimientos a 46 periodistas deportivos, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, y los diputados Esteban Juárez Hernández y Ernesto Santillán Ramírez coincidieron en que su labor es fundamental para la vida pública de la entidad, pues contribuyen a mantener informada a la sociedad y a fomentar la cohesión social mediante el deporte.

Al entregar reconocimientos a 46 periodistas deportivos, la diputada Martha Camacho, presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, y los diputados Esteban Juárez y Ernesto Santillán coincidieron en que su labor es fundamental para la vida pública de la entidad, pues contribuyen a mantener informada a la sociedad y a fomentar la cohesión social mediante el deporte (Foto: Especial).

En presencia de las diputadas Sara Alicia Ramírez de la O y María del Consuelo Estrada Plata, ambas del PT, Martha Camacho (morena) resaltó que desde el Congreso mexiquense se asume la responsabilidad de generar condiciones para que el ejercicio periodístico se realice con libertad, con seguridad y con dignidad.

Ante Liliana Dávalos Ham y Violeta Isabel Huerta López, titulares del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de la Dirección General de Comunicación Social del Poder Legislativo, respectivamente, recordó la aprobación, a propuesta de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, de reformas para fortalecer los mecanismos de protección, prevención y apoyo para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

“Ha impulsado una visión clara: en el Estado de México no hay espacio para la indiferencia frente a quienes informan. Su gobierno ha colocado en el centro la protección de los derechos, y entre ellos, el derecho a informar y a ser informado”, expresó la legisladora al reconocer el trabajo de la gobernadora.

Con el acompañamiento de Carlos Mercenario Carbajal, medallista olímpico y miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano; y de los exfutbolistas Edgar Dueñas Peñaflor y Vicente Pereda Mier, se pronunció porque el reconocimiento a personas periodistas trascienda en mayores espacios, visibilidad y respaldo a su labor.

En el evento, al que también acudieron Abel López Díaz, delegado en el Valle de Toluca del Colegio Nacional de Profesionistas en Entrenamiento Deportivo, y María Fernanda Villegas Rodríguez, directora del Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de México; los diputados Esteban Juárez y Ernesto Santillán concordaron en la relevancia de la vocación de quien integra el gremio y expresaron que la ‘Casa del Pueblo’ tiene las puertas abiertas para escucharlo.

Al respecto, Carlos Mercenario resaltó el profesionalismo, sacrificio y desempeño de las y los galardonados en beneficio del derecho a la información para la población. En tanto que el periodista Joel Morales Bravo agradeció los reconocimientos y solicitó que se considere al Instituto Mexiquense del Deporte como un organismo descentralizado, y que los institutos municipales asignen presupuesto al fomento y promoción deportiva.

Los reconocimientos por 10 años de trayectoria fueron para Aida Carrasco Ortiz, Domingo Fernández Pérez, Brian Martínez Prado, Dioney Hernández Gallardo, Andrés González Ruiz, Carlos Vázquez Uria y Jonathan Mondragón Garduño.

En 20 años de trayectoria a Manuel Trejo Mancilla, Ignacio Alva Dosal, Jaime Arriaga Guzmán, Arturo Pérez Mendoza, Manuel Luna García, Juan Carlos Cartagena Abaurre, Jesús Quezada de Jesús, Gemima Mondragón Romero, Cristina Elizabeth González Guadarrama y Erick Alberto Álvarez Domínguez.

Con 30 años o más en el medio a Irasema Rendón Ortiz, Abuid Hernández Leyva, Ángel Gutiérrez López, Alejandro Flores Mata, Mario Martínez Tello, Sergio Díaz Salas, Abraham Hernández Villanueva, Jesús Humberto López de la Mora, José Nader Mata, Luis Camacho González, Pedro Campos Estrada, Pedro Eric Fuentes López, Javier Sandoval Delgado, Alfonso Acosta Rojas, Mario Vázquez de la Torre, Victoria Acevedo Jiménez, Juan Carlos Becerra Landeros y Ricardo Arturo Callejo Guadarrama.

Además, por su trayectoria de más de 40 años, a Joel Morales Bravo, Rodolfo Rojas Mares, Manuel Peláez Nájera y Mauricio Garduño Romero. Así como por su trabajo de más de 50 años a Juan Hernández Mercado, Luis Manuel Jaramillo, Juan Dosal Estrada y Guillermo Garduño Ramírez.

Por otro lado, como reconocimiento post mortem, fueron distinguidos Mario Hill Hernández, Gerardo Durán Rosas y José Elías Nader Ackhar.

Reconocen a estudiantes por sus logros en robótica

Posteriormente, tras condecorar a un grupo de 10 estudiantes de la Escuela Telesecundaria José Vasconcelos San José del Rincón, ‘Mazahua Science’, que resultaron campeones estatales de concursos sobre robótica, las diputadas Martha Camacho y Sara Ramírez coincidieron en que la transformación de la entidad se dará mediante la educación.

Al valorar las acciones que realiza la gobernadora para el sector educativo, las congresistas asumieron el compromiso de seguir generando condiciones para que existan oportunidades para quienes desean superarse, así como políticas públicas que fortalezcan la educación en la entidad.

Alejandro Barrios Jerónimo, entrenador de las y los estudiantes, compartió que han obtenido los primeros lugares en concursos de robótica durante 2025 y 2026 por crear un museo virtual inclusivo, una maqueta itinerante con realidad aumentada y un robot, con los cuales difundieron investigaciones antropológicas, arqueológicas e históricas. Estas distinciones las han obtenido en la entidad y en la Ciudad de México, lo cual ha derivado en participaciones en Estados Unidos.

‘Mazahua Science’ está integrado por Daniel Alexander Cruz Sánchez, Rosa Rebeca Reyes Reyes, Alex Cruz Cruz, Miguel Ángel Sánchez Sánchez, Aneliz Alcántara Sánchez, Jonathan Sánchez Reyes, Paola Ajactle Reyes, Brandon López Bernabé, Aarón Joao Pérez Cruz e Iker Jael Cruz Atanacio.

Finalmente, Sara Arellano Hernández, alcaldesa de Capulhuac por ministerio de ley, entregó un reconocimiento a la diputada Martha Camacho por la declaratoria del Congreso mexiquense de la ‘Feria de la Barbacoa y el Carnaval de Capulhuac’ como Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad. Ante ello, la congresista resaltó que la aprobación se logró gracias a las, le y los diputados, en particular al legislador José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política.

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