Reconoce UAEM a su comunidad docente por su compromiso y años de servicio

Como homenaje a su trayectoria, esfuerzo y compromiso con la formación de profesionistas de excelencia, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reconoció a su comunidad docente con la entrega de distinciones por 25 y 30 años de servicio académico, así como la Presea al Mérito Gremial 2026.

⁠La rectora Martha Patricia Zarza Delgado recalcó que este acto reconoce a la comunidad académica como el pilar de la labor sustantiva de generar, sistematizar y difundir conocimiento, cultura y saberes.

Durante la ceremonia, realizada en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado y la secretaria general de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEMéx (FAAPAUAEM), Gilda González Villaseñor, entregaron 130 reconocimientos y medallas por 25 años de servicio y 90 por 30 años de trayectoria académica.

Asimismo, se otorgaron cinco Preseas al Mérito Gremial 2026 a Marcela Hilda Navarro Lozano, Aristeo Santos López, Delia Esperanza García Vences, Elicelia Jiménez Martínez, además de un reconocimiento póstumo a Luis Roberto García Winder.

En compañía de las representantes de las y los galardonados, Diana Elisa González Calderón y Yolanda Cruz Balderas, así como la secretaria de Gestión y Administración Universitaria, Miriam Liliana Padilla Mora, la rectora destacó que este acto reafirma el papel fundamental del profesorado como pilar de las funciones sustantivas de la institución: la generación, sistematización y difusión del conocimiento, la cultura y los saberes.

Subrayó que el reconocimiento a docentes por años de servicio ininterrumpido, así como a quienes han demostrado compromiso con la vida sindical, fortalece el proyecto de Transformación Universitaria y su apuesta por el desarrollo y actualización profesional del personal académico.

Como ejemplo de estos esfuerzos, mencionó el reciente proceso de recategorización académica, que benefició a cerca de 100 docentes. No obstante, enfatizó la necesidad de fortalecer los apoyos al profesorado en concordancia con los objetivos del Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030, donde la colaboración entre la universidad y su sindicato resulta clave.

“La historia de la FAAPAUAEM y la Autónoma mexiquense avanza en la misma ruta, pues ambas comparten principios fundamentales: la defensa de la educación pública y el compromiso irrenunciable con la calidad académica. Les invito a seguir formando ciudadanías críticas y a hacer de cada acción institucional una fortaleza de la dignidad humana”, expresó.

En su intervención, la secretaria general de la FAAPAUAEM, Gilda González Villaseñor, señaló que este homenaje reconoce no solo los años de servicio, sino también la vocación, la capacidad de adaptación y el impacto de la labor docente frente a los desafíos académicos, tecnológicos y sociales.

Destacó que la institución distingue con respeto y gratitud el papel transformador de las y los docentes en la vida de sus estudiantes y en la construcción de una sociedad más equitativa.

En representación de las y los galardonados, la académica Diana Elisa González Calderón afirmó que la docencia exige preparación constante, disciplina y vocación de acompañamiento. Asimismo, agradeció a la UAEMéx por ser un espacio donde se fomenta el pensamiento crítico y se fortalece la educación pública como un derecho y una oportunidad para todas y todos.

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