Reconoce UAEMéx a juristas que fortalecen la justicia y el Estado de Derecho

La abogacía es una profesión indispensable para la impartición de justicia y la defensa de la dignidad humana, ya que su ejercicio exige integridad, sensibilidad, ética, confianza y un profundo compromiso social para contribuir a la construcción de sociedades más justas e incluyentes, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, en el marco de la ceremonia conmemorativa por el Día de las y los Abogados.

La Autónoma mexiquense distinguió las trayectorias de la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Paula Melgarejo Salgado, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, la rectora entregó el Galardón al Mérito Jurídico a la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Paula Melgarejo Salgado, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, ambos egresados y docentes de la Autónoma mexiquense, en reconocimiento a una trayectoria que ha contribuido al desarrollo de la ciencia jurídica y al fortalecimiento del Estado de Derecho.

En este evento, en el que se dieron cita la comunidad universitaria y representantes de los poderes públicos, entre ellos el consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México, Jesús George Zamora, y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa estatal, Luis Eduardo Gómez García, Zarza Delgado destacó que esta conmemoración reconoce a mujeres y hombres que han hecho del derecho y la defensa de la legalidad una auténtica vocación de servicio en favor de la sociedad.

Asimismo, señaló que la entrega de estos galardones reafirma el papel de la universidad pública como motor de movilidad y transformación social. En este sentido, destacó que la UAEMéx ha formado, a lo largo de su historia, generaciones de abogadas y abogados con una sólida preparación académica y una visión humanista, comprometidos con la promoción, defensa y protección de los derechos humanos.

Como parte de este compromiso con la pertinencia social y la mejora continua de la formación profesional, la rectora informó que recientemente fue aprobada la reestructuración del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho, actualización que fortalecerá la calidad académica y responderá a los retos contemporáneos de la profesión, en congruencia con la vocación educativa que ha distinguido a la institución durante casi dos siglos.

En su intervención, Paula Melgarejo Salgado señaló que esta conmemoración representa una oportunidad para reconocer a quienes ejercen el derecho con la convicción de procurar justicia y contribuir al bienestar colectivo.

Originaria del estado de Michoacán, expresó su gratitud hacia la Autónoma mexiquense por haberle abierto las puertas para desarrollarse profesionalmente y construir un profundo sentido de identidad, pertenencia y compromiso con el Estado de México.

Por su parte, Héctor Macedo García destacó que las y los abogados poseen una extraordinaria capacidad para transformar su entorno mediante el fortalecimiento de las instituciones, la consolidación del Estado de Derecho y la construcción de una sociedad más justa.

Asimismo, agradeció a la UAEMéx por ser la institución donde consolidó su formación profesional y humana, al brindarle no solo conocimientos, sino también una visión humanista que le permitió aprender a reflexionar, cuestionar y construir convicciones al servicio de la sociedad.

En representación de la Facultad de Derecho, el encargado del despacho de la dirección, Hiram Raúl Piña Libien, acompañado por la consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, subrayó que el conocimiento jurídico debe estar al servicio de la sociedad, las instituciones y la preservación del orden constitucional.

Finalmente, reiteró que la UAEMéx mantiene firme su compromiso con la formación de profesionales capaces de responder a las necesidades actuales mediante una educación de excelencia, sustentada en el humanismo, la libertad de pensamiento y la responsabilidad social.

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