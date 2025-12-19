Reconocen a Academia de Policía de Toluca por evaluar a instructores federales

La Academia de Policía de Toluca fue reconocida por su nivel de profesionalización luego de que sus instructores evaluaran en dos ocasiones a 41 instructores de la Guardia Nacional y de la Unidad Nacional de Operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se consolida Toluca como un referente nacional en materia de formación, evaluación y certificación policial: Ricardo Moreno. (Foto: Especial)

Las evaluaciones se realizaron en un campo militar ubicado en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, y permitieron constatar el desempeño y el dominio técnico del personal de la academia municipal. Los instructores de Toluca fueron convocados debido a su capacidad para conducir procesos de evaluación rigurosos y alineados con los estándares nacionales en Competencias Básicas de la Función Policial.

El presidente municipal Ricardo Moreno destacó que estas evaluaciones consolidan al centro de formación como un referente nacional en materia de preparación, evaluación y certificación policial, al contribuir directamente al fortalecimiento de instituciones de seguridad pública.

Con estos resultados, la Academia de Policía de Toluca refrenda su compromiso con la mejora continua y el fortalecimiento de las habilidades de su personal, posicionando a la capital mexiquense como un modelo en capacitación a nivel nacional.

Comentarios

comentarios