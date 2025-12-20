Reconocen a ganadores de los Certámenes Literarios FOEM 2025

El Gobierno del Estado de México entregó los premios de los Certámenes Literarios FOEM 2025, con los que reconoce a 17 autoras y autores por la calidad de sus obras, mismas que serán publicadas bajo el sello del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal y recibirán un estímulo económico.

Premia a 17 autoras y autores; sus obras serán publicadas y recibirán estímulo económico.

A través de la Secretaría de Cultura y Turismo, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez realizó esta premiación como una acción que amplía el acceso a la publicación editorial y genera oportunidades para nuevas voces de la literatura mexicana.

Durante la ceremonia, la Secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, destacó el valor del trabajo creativo y la constancia que requiere el oficio de escribir, al tiempo que reconoció la participación de autoras y autores provenientes de distintas regiones del país.

En esta edición se otorgaron 10 premios y siete menciones honoríficas. Doce de las personas reconocidas son originarias del Estado de México, de municipios como Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Lerma, Ecatepec, Metepec, Tultitlán y San Felipe del Progreso. Asimismo, participaron autoras y autores de la Ciudad de México y del estado de Chiapas.

Las obras premiadas se integrarán al programa del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, lo que garantiza su publicación y circulación entre lectores.

En esta premiación se reconocieron el Certamen Estatal de Literatura en Lenguas Indígenas “Raíces Vivas”, el Certamen Nacional de Literatura “Laura Méndez de Cuenca” y el Certamen Internacional Infantil y Juvenil FOEM, categorías que reflejan la diversidad lingüística, generacional y temática de la creación literaria actual.

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