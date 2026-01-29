Reconocen a juventudes de la UAEMex con Premio Municipal de la Juventud 2025

La responsabilidad comunitaria y la participación activa de las juventudes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) fueron reconocidas con el Premio Municipal de la Juventud 2025, en la modalidad de Labor Social y Ambiental, otorgado a la egresada de la Facultad de Antropología, Victoria González Herrera, y al estudiante de bachillerato del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, Isaac López Martínez.

La egresada Victoria González Herrera y el estudiante Isaac López Martínez destacan por impulsar acciones sociales y ambientales desde la Universidad Autónoma del Estado de México (Foto: Especial).

Este reconocimiento distingue a jóvenes cuyo espíritu solidario y compromiso social impulsan acciones orientadas a la construcción de una sociedad más justa y sustentable.

En este contexto, Victoria González Herrera, originaria de Jiquipilco, subrayó que su formación universitaria fue clave para consolidar su vocación social. “Mi vida universitaria estuvo llena de aprendizajes e historias; construí una red que hasta hoy sigue siendo parte fundamental de quién soy, especialmente mis profesoras y profesores. En la Universidad encontré un propósito: el deseo de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos”, expresó.

Por su parte, Isaac López Martínez, de 17 años y originario de Toluca, destacó que su experiencia como estudiante de la UAEMex ha sido enriquecedora tanto en el ámbito académico como en el social, al considerarla un espacio esencial para su desarrollo personal y profesional. Asimismo, señaló que la convivencia con compañeros y docentes ha ampliado su visión sobre la realidad social.

La trayectoria de Victoria González Herrera en la labor social se sustenta en el trabajo colectivo desarrollado desde Marea Roja, una iniciativa surgida en la Facultad de Antropología que busca promover la educación en salud menstrual entre mujeres de diversas comunidades de Toluca y de municipios como Almoloya de Juárez, Villa de Allende y Naucalpan.

“Escuchar las historias de las mujeres sobre su menstruación es un paso fundamental para alcanzar la dignidad menstrual; es necesario escuchar, reflexionar y problematizar para dignificar”, enfatizó la galardonada.

En el caso de Isaac, el premio representa la continuidad de un proceso iniciado desde la infancia, caracterizado por su participación en parlamentos juveniles, ejercicios democráticos y actividades académicas vinculadas con acciones directas en beneficio de su comunidad escolar.

“Muchas veces las juventudes no somos tomadas en cuenta debido a la edad o a estigmas, pero todas las formas de pensar son válidas. Es importante insistir y no rendirse”, afirmó.

Finalmente, Victoria González Herrera e Isaac López Martínez coincidieron en que las juventudes desempeñan un papel fundamental en la transformación social y ambiental.

En este sentido, el Premio Municipal de la Juventud no sólo visibiliza el impacto que pueden generar cuando se articula la formación académica con la acción colectiva, sino que también representa un compromiso social en favor de un futuro más equitativo e incluyente.

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