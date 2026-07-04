Reconocen internacionalmente a Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

El programa Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, recibió el Premio Buenas Prácticas Regionales, otorgado por la Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar) con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconocimiento que distinguió la implementación de políticas públicas innovadoras, efectivas y eficientes de regiones de México, Ucrania, Ecuador, Senegal y Burkina Faso.

Participaron 79 regiones de diferentes naciones, donde el Estado de México destacó por el modelo de atención territorial de las Caravanas, el cual permite acercar la justicia social a los 125 municipios mexiquenses.

En la edición XI del Premio Buenas Prácticas Regionales, participaron 79 regiones de diversos países, de las cuales, cinco fueron galardonadas, donde destaca el Estado de México con el programa Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, modelo de atención territorial que permite que la población mexiquense tenga acceso a múltiples trámites y servicios en condiciones de igualdad y equidad.

Al respecto, Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, indicó que este programa es una nueva forma de servir a la ciudadanía, basada en la cercanía, la inclusión y la atención directa a las comunidades, donde cada semana se llevan más de 125 trámites y servicios gratuitos o a bajo costo a los municipios mexiquenses.

“Este reconocimiento que recibimos hoy en día, tiene un significado muy especial para el Estado de México, porque valida internacionalmente una convicción que guía el actuar de nuestro gobierno: la justicia debe llegar hasta las personas y nunca convertirse en un privilegio condicionado por la distancia, la condición económica o el lugar de residencia”, destacó.

Con este tipo de acciones, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez fortalece el compromiso de construir una sociedad mexiquense justa, equitativa y humana.

En la ceremonia de premiación, realizada en el marco de la Asamblea de ORU Fogar celebrada en Cuenca, Ecuador, representantes de gobiernos regionales de Perú, Bolivia y otros países manifestaron su interés en conocer el modelo de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social y solicitaron orientación y capacitación para replicar esta acción emblemática del Gobierno del Estado de México, la cual se brindará de manera virtual.

ORU Fogar es una organización internacional que surgió en 2007, la cual busca fomentar la colaboración entre regiones de diferentes países y construir un intercambio de conocimientos y políticas de buenas prácticas que contribuyan a la gobernanza territorial y al desarrollo regional, es decir, actividades o procesos de gobiernos locales encaminados a la mejora del funcionamiento interno de la administración pública o que tengan como destinataria directa a la ciudadanía.

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