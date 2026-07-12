Reconocen internacionalmente proyectos del Gobierno de Delfina Gómez en movilidad, seguridad, justicia y salud

Durante 2026, el Gobierno del Estado de México ha recibido reconocimientos internacionales en materia de movilidad, seguridad, acceso a la justicia y salud, reflejo del trabajo realizado por las distintas dependencias y el compromiso de acercar mejores servicios a las familias mexiquenses.

Los premios reflejan el trabajo coordinado de las dependencias estatales para implementar políticas públicas innovadoras que mejoran la calidad de vida de los mexiquenses. (Foto: Especial)

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez expresó su agradecimiento y orgullo por el equipo de trabajo, reconociendo que aún hay mejores acciones por realizar, pero que se avanza en esa dirección. Los galardones obtenidos durante 2026 distinguen políticas públicas innovadoras y el uso de tecnología en beneficio de las y los mexiquenses.

Entre los reconocimientos destaca el Premio al Mérito otorgado por la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP) a la Secretaría de Movilidad por el proyecto «Modernización y reorganización del Transporte Público en el Oriente del Estado de México», que transforma la vida de 10 millones de personas y fue otorgado en Bruselas, Bélgica, por su contribución a la integración multimodal. La Secretaría de Seguridad fue distinguida en Londres, Inglaterra, con el International Critical Communications Awards (ICCA) 2026 en la categoría «Mejor uso de comunicaciones críticas en la seguridad pública» por el proyecto «Transformación de las comunicaciones híbridas para misiones críticas del Estado de México». La Mandataria estatal reconoció el trabajo de las y los servidores públicos para obtener estos resultados.

Asimismo, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, impulsadas por la Consejería Jurídica, obtuvieron el Premio Buenas Prácticas Regionales de la Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar), con auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por ser un modelo que acerca trámites y servicios a la población de los 125 municipios mexiquenses. A estos logros se suma el segundo lugar obtenido por la Secretaría de Salud en los Premios Latam Digital 2026 por la plataforma de Registro de Voluntad Anticipada, en la que participaron 12 países con 700 proyectos.

Este reconocimiento distingue la transformación digital en salud pública y consolida al Estado de México como referente en la modernización de los servicios y la atención médica con sentido humanista. Los premios reflejan el trabajo coordinado de las dependencias estatales para implementar políticas públicas innovadoras que mejoran la calidad de vida de los mexiquenses.

Comentarios

comentarios