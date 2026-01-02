Reconocen proyecto de humedal artificial para saneamiento de agua en el ex lago de Texcoco

El proyecto hídrico desarrollado por la activista Candelaria González Galicia en el ex lago de Texcoco recibió reconocimientos por parte de la UNESCO y del Gobierno del Estado de México durante el año 2025. El plan piloto consiste en un humedal artificial que trata agua residual procedente del Dren Chimalhuacán II utilizando energía captada mediante paneles solares.

El humedal, ubicado dentro del área federal declarada como Área Natural Protegida en marzo de 2022, tiene una extensión aproximada de 700 metros y una capacidad para sanear ocho litros de agua por segundo. El proceso comienza con la extracción de agua residual hacia un tanque séptico, seguido de un tratamiento natural mediante plantas nativas en el humedal. El agua saneada se utiliza para el riego de barras rompevientos plantadas con nopal y maguey en la zona.

El proyecto recibe apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVAM) de la CONAGUA. (Foto: Especial)

En febrero de 2025, la UNESCO reconoció la iniciativa como un «Proyecto Ecohidrológico con sustento 100 por ciento ambiental». Posteriormente, el 18 de diciembre del mismo año, la Secretaría del Agua del Estado de México le otorgó el primer lugar en el concurso «Pioneros del Agua 2025» en la categoría de proyecto hídrico de impacto regional.

Para 2026, el proyecto contempla la creación de una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) destinada a la crianza de ajolotes en un estanque de geomembrana que sería abastecido con el agua tratada por el humedal. Asimismo, en febrero de 2026 la UNESCO designará formalmente esta Área Natural Protegida como el primer «sitio de demostración de ecohidrología» en México.

El área, ubicada entre los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Texcoco y San Salvador Atenco, ha experimentado una recuperación hídrica y ambiental tras la cancelación del proyecto aeroportuario. Según la SEMARNAT, se han recuperado 1,900 hectáreas de tierra y 4,000 hectáreas de cuerpos de agua, lo que representa casi el 90% del parque ecológico proyectado. La zona alberga más de 250 especies de flora, 370 especies de fauna y 10 especies de hongos y musgos, incluyendo especies clasificadas como amenazadas.

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