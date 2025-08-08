Rectora de UAEM impulsa diálogo para levantar paro en 15 facultades

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Patricia Zarza Delgado, emitió un mensaje a través de sus redes sociales, sobre los avances en el diálogo con los estudiantes de las facultades que mantienen el paro de actividades.

Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Zarza informó que el objetivo es construir acuerdos para retomar las actividades académicas en los 15 espacios que siguen en paro. Detalló que se han sostenido reuniones con las facultades de Artes, Contaduría y Administración, y Arquitectura y Diseño.

Para los próximos días, se tienen programados encuentros con las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Odontología, Ingeniería, Derecho y Lenguas, además de una reunión con el Enjambre Estudiantil.

La rectora destacó la importancia del respeto, el reconocimiento y la atención a las demandas estudiantiles, y subrayó que la seguridad de los estudiantes y la pluralidad de voces son una prioridad. Agradeció la apertura y la confianza de la comunidad universitaria para continuar con el diálogo de manera pacífica.

