Rectores de universidades estatales respondan por mal manejo de recursos federales: Sibaja

El diputado Daniel Sibaja, integrante de la Comisión de Finanzas Públicas exigió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se apliquen procedimientos sancionatorios a los responsables del inadecuado manejo de los subsidios federales otorgados desde la Secretaría de Educación Pública a Organismos Descentralizados Estatales, en 14 universidades y politécnicos estatales, y que en su mayoría dirigen ex alcaldes, ex diputados del PRI.

Daniel Sibaja, integrante de la Comisión de Finanzas Pública. (Foto: especial).

Explicó que los montos de recursos públicos por aclarar o atender por parte de la SEP, derivado de auditorías de la ASF y que como parte de la guerra sucia del tricolor pretendieron adjudicarse a la maestra Delfina Gómez como ex titular de la dependencia, se tratan de los subsidios federales a organismos descentralizados estatales, que ministra la SEP a las diferentes universidades e instituciones de educación pública de todo el país.

“Esos recursos federales se entregan a las instituciones educativas para que ellas mismas ejerzan los recursos como entes descentralizados; por lo que, la SEP no es la responsable directa de cada una de las dependencias a quienes se les realizó las auditorías”, explicó el legislador de Morena.

Precisó que el subsidio forma parte del Ramo 11, que apoya el nivel medio superior y superior dirigido a Universidades Públicas Estatales, las Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, las Universidades Interculturales, a las Universidades Tecnológicas, a las Universidades Politécnicas, a la Universidad Aeronáutica y a los Institutos Tecnológicos.

En 2021, se asignó un monto total en todo el país, por: 93 mil 659.5 millones de pesos, a los cuales se realizaron 213 auditorías. La ASF definió un universo de 25 mil 295.4 millones de pesos y encontró hallazgos con montos por aclarar por 830.7 millones de pesos, que corresponden a: 496.5 mdp educación media superior; 148.7 mdp universidades tecnológicas y politécnicas, 49.9 mdp institutos tecnológicos, 15.8 mdp Universidades Públicas con Apoyo Solidario y 119.8 mdp Universidades Públicas Estatales.

“Tras estos hallazgos corresponde a cada una de las instancias de educación pública señaladas atender, aclarar y /o solventar los montos observados”, precisó.

Sibaja destacó que la Secretaría de Educación Pública, cuando estuvo al frente la maestra Delfina cumplió con su obligación de transparencia sobre la difusión de los subsidios federales para organismos descentralizados estatales, ya que puso a disposición del público, mediante su página de internet, los convenios específicos formalizados con los gobiernos de los estados y las universidades tecnológicas y politécnicas beneficiadas.

“La maestra no es responsable del gasto que realizan las instituciones de educación. La entonces titular de la SEP cumplió con su responsabilidad, como lo reconoce la misma auditoría”, aseveró.

El legislador precisó que para el caso del Estado de México, fueron 14 universidades públicas que recibieron recursos o subsidios del Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en 2021 y que registraron irregularidades como desvío de recursos a obras, pagos no autorizados, fallas en los registros contables, incumplieron normas de disciplina financiera, reglas de operación y lo relativo a la contratación de servicios o adjudicaciones.

Algunos de los planteles a los que se detectaron irregularidades en el manejo de los recursos federales entregados por la SEP fueron la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez”; Universidad Politécnica del Valle de Toluca; Universidad Politécnica del Valle de México; Universidad Mexiquense del Bicentenario; Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco; Tecnológico Superior de Ecatepec; Colegio de Bachilleres del Estado de México y Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

En el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de México, reportaron transferencias irregulares del organismo hacia cuentas de otros organismos descentralizados estatales, y transferencias de los subsidios a cuentas donde se operaron recursos de otras fuentes de financiamiento; en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec se careció de una cuenta bancaria específica para la administración de los subsidios federales y se identificaron diferencias en los informes trimestrales y los reportes financieros del manejo de los recursos del programa federal.

En la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez” la auditoría reflejó un probable daño por 44.4 millones de pesos, por anomalías en pagos a personal administrativo y académico que no cumplía con el perfil requerido, no entregar comprobación de gastos, pagos indebidos a obras públicas, gastos no vinculados al programa, pago de prestaciones en exceso, plazas no autorizadas, pagos de indemnizaciones, liquidaciones y otros conceptos no autorizados.

