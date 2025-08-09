Recupera GEM con comunidad otomí bosques de Temoaya

Bajo el lema “Sembrando Raíces, Honrando Saberes”, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, realizó una jornada de restauración forestal con la participación de integrantes de la comunidad otomí del municipio de Temoaya.

Comunidad otomí y GEM reforestan una hectárea en Temoaya (Foto: Especial).

La iniciativa contempló la plantación de 700 árboles en una superficie de aproximadamente una hectárea, afectada previamente por incendios forestales.

Organizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la actividad buscó reconocer y fortalecer el papel de las comunidades originarias en la protección de los recursos naturales, así como promover el intercambio de saberes ancestrales y fomentar la participación en acciones de restauración ambiental que contribuyan al bienestar comunitario y la resiliencia climática.

La jornada, encabezada por Alhely Rubio Arronis, titular de la dependencia, se desarrolló en el Cerro de Catedral del Ejido de Santiago, en la colonia Centro Ceremonial, con la asistencia de la presidenta municipal de Temoaya, Berenice Carrillo Macario, servidores públicos y representantes del pueblo otomí.

Plantan 700 árboles para restaurar bosques afectados por incendios (Foto: Especial).

Rubio Arronis explicó que, de acuerdo con el Programa Estatal de Restauración, antes de cada plantación se seleccionan especies nativas adecuadas a las condiciones de la zona para garantizar su supervivencia; en esta ocasión se plantaron Pinus montezumae (ocote).

Agregó que los bosques brindan servicios ambientales esenciales, como la recuperación de biodiversidad al ser hogar de miles de especies de flora y fauna, la mitigación del cambio climático mediante la absorción de dióxido de carbono y la regulación hídrica gracias a su capacidad de infiltrar agua al subsuelo.

