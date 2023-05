Red de Madres Buscando a sus Hijos exige a la FGJEM acciones y recursos para búsqueda de personas

Con búsqueda en ríos, canales, terrenos baldíos, buscando con amigos y compañeros de trabajo, intentando generar información que pueda integrar una línea de investigación y sin resultados es cómo viven cientos de madres de familia que buscan algún indicio de lo que pudo pasar con su ser querido.

(Foto: Rebeca Morales).

Ante el dolor y la desesperación la “Red de Madres Buscando a sus Hijos” en el estado de Mexico se manifestó en la capital del estado de México este jueves exigiendo a la Fiscalía de Justicia del Estado de México una solución, voluntad firme y que se amplíen los recursos que se destinan a la búsqueda de personas desaparecidas.

Marisol Flores, busca a Roberto Mata, su hijo que está desaparecido desde 2018, narra que ha visto el cambio de ministerios públicos, fiscales, investigadores y hoy a 5 años no hay ningún rastro de su hijo o alguna pista para localizarlo… la frustración es que no ven que se de la misma importancia a este tema que a otros, como si su pérdida fuera menos importante.

“Nuestra consigna es contra Fiscalia y las autoridades que han hecho caso omiso y que nos ignoran y ven a nuestros desaparecidos como de tercera clase, para ellos creo que no es redituable, es lo que hemos notado, porque no es posible que no haya suficiencias ministerios públicos, no haya suficientes policías de investigación, no haya patrullas para hacerse las diligencias de las búsquedas pero para otras áreas si las hay”

Alrededor de 50 familias exigiendo soluciones reales y esfuerzos que permitan avanzar en los procesos de investigación exigieron la presencia y reporte de la Fiscalía del Estado y la Secretaria de Seguridad.

La mayor parte de ellos provenientes de la Zona Metropolitana Del Valle de Mexico en municipios como Tecamac, Ecatepec, Zumpango, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl.

Para Luis Enrique Vilchis, padre de Amairani, no se ha dado importancia a la investigación de los casos, los tiempos vitales para localizar a los familiares se desperdiciaron sin un actuar oportuno y hoy a 4 años de la desaparición de su hija las pistas se desvanecen.

La mayor parte de las diligencias se han desarrollado por los propios familiares y hoy los resultados son incipientes.

