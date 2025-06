Reducción de jornada laboral podría cerrar miles de pequeñas empresas en Edomex

En el Estado de México más de 650 mil unidades económicas que conforman el grupo de micro y pequeñas empresas, mismas que se verán impactadas ante la eventual aprobación de la reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas, empresas que tienen de uno a cinco colaboradores y en las cuales la reducción de un día de trabajo puede significar el cierre de la unidad.

Mauricio Massud Martínez (Foto: Especial).

Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, refirió que deben considerarse más allá de un calendario para su implementación, que se ha propuesto se aplace hasta 2030, una verdadera agenda que determine las necesidades por sector y el tipo de incentivos que podrían darse para cada uno, ya que para muchas empresas una aplicación tajante de esta medida podría significar su cierre definitivo.

«Se requiere no solamente un calendario que entienda la gradualidad de la medida, sino que se genere una agenda que fortalezca a las micro, pequeñas y medianas empresas, que no se castigue al empleador, sino que se le acompañee a través de financiamientos, reducción de impuestos, la deducibilidad en el costo de la generación de empleos y el pago de obligaciones se trata de un plan integral y no de una medida en una sola dirección”.

Esta semana comenzó el análisis y los foros de discusión en torno a la aprobación de la reducción de la jornada en la que participan el sector gubernamental, sindical y empresarial con el fin de determinar temas como sectorización, gradualidad y flexibilidad en su aplicación.

Reforma laboral debe considerar realidades regionales

A nivel nacional se espera que la medida impacte a las seis millones 58 mil empresas que hay en México, por lo que, explicó, debe analizarse que hay muchas realidades dentro del país y se tienen temas inflacionarios, de seguridad, de infraestructura que deben ser tomados en cuenta.

Dijo, se trata de una propuesta de un nuevo pacto de generación de empleos dignos con empleadores sostenibles para lograrlo, la reducción de la jornada laboral debe venir acompañada de políticas de fortalezas a las micro y pequeñas y medianas, empresas como acceso a crédito, reducción de impuestos, subsidios al empleo y simplificación administrativa.

Señaló los siete foros que se están desarrollando previo a la discusión de la iniciativa en el Congreso Federal dejarán ver la verdadera voluntad de los legisladores y la autoridad de apostar a la competitividad y desarrollo del país por encima de una medida de corte social.

