Refuerza Gobierno municipal de Toluca seguridad con luminarias inteligentes en La Maquinita

Personal de la Dirección General de Servicios Públicos del Gobierno municipal, realizó la sustitución de 162 lámparas del servicio público para mejorar la visibilidad en vialidades de La Maquinita.

Toluca instala luminarias inteligentes para reforzar seguridad en La Maquinita (Foto: Especial).

En atención a las demandas de la ciudadanía y como parte del programa Toluca Capital se llena de luz, se instalaron luminarias inteligentes tipo LED, las cuales son controladas de forma remota y conectarse al Centro de Mando de la Policía Municipal, lo que facilita su encendido durante operativos y contribuye a una mayor eficiencia en la respuesta.

Estas lámparas, colocadas en las colonias Guadalupe, Los Ángeles, Club Jardín, Rancho La Mora, La Magdalena y Barrio de Tlacopa, además de mejorar la visibilidad, están equipadas con GPS, lo que permite ubicarlas en caso de robo y fortalecer la seguridad en la zona.

