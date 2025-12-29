Refuerza IMSS Poniente capacitación en prevención y control de incendios

Más de 35 trabajadores y trabajadoras de las zonas Toluca y Naucalpan realizaron un ejercicio práctico para el uso correcto de extintores, en el cual se reforzaron conocimientos sobre identificación de riesgos, tipos de fuego y respuesta oportuna ante conatos de incendio.

Como parte de las acciones para fortalecer la cultura de Protección Civil, trabajadoras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social Poniente recibieron capacitación teórico-práctica sobre el uso adecuado de extintores (Foto: Especial).

El titular de la Representación, doctor Tonatihu Ortiz Castillo, reiteró que con estas acciones se contribuye a la prevención de accidentes, la protección de la integridad del personal y derechohabiencia y a su vez al cumplimiento de los Protocolos de Protección Civil.

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