Refuerza Toluca estrategia contra robo de vehículos

En una operación contundente contra el robo de vehículos, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca aseguraron siete motocicletas y un automóvil con reporte de robo o alteraciones en sus sistemas de identificación, además del arresto a siete personas presuntamente vinculadas a estos delitos.

Los operativos se desplegaron en delegaciones como Nueva Oxtotitlán, La Merced Alameda, Santa Ana Tlapaltitlán y la subdelegación Palmillas, donde se localizaron unidades de marcas como Italika, Vento, Pulsar y Bajaj, algunas sin placas, con número de serie modificado o con reporte vigente de robo.

Por estos hechos, fueron detenidos Héctor Alberto “N”, José Michel “N”, Manuel “N”, Fernando “N”, Adolfo “N”, Yedra “N” y Luis Antonio “N”, ente ellos algunos con antecedentes penales por encubrimiento por receptación, portación de armas prohibidas y delitos contra la salud; también se decomisó un arma de fuego y se recuperó un vehículo robado.

Las acciones forman parte del fortalecimiento de patrullajes inteligentes, células de inteligencia táctica y coordinación con Fiscalía General de Justicia, Policía Estatal y Guardia Nacional, como parte de la estrategia integral de seguridad pública en el municipio.

