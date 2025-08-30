Refuerzan operativo contra motorratones y carteristas en Toluca

En esta temporada de regreso a clases, la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca desplegó un operativo especial contra motorratones y carteristas, con el objetivo de proteger la economía de miles de familias que acuden a comprar útiles escolares, uniformes y calzado.

El operativo contempla también recorridos pie a tierra en el Centro Histórico y colonias con mayor actividad comercial, así como el uso de drones para monitoreo aéreo (Foto: Pexels).

Los dispositivos incluyen patrullajes encubiertos, vigilancia en centros comerciales, tianguis, papelerías y zonas bancarias, además de filtros de revisión en puntos estratégicos donde suelen operar delincuentes en motocicleta.

De acuerdo con la corporación, estas acciones buscan evitar asaltos y robos que afectan directamente a padres de familia que realizan un esfuerzo económico importante en esta temporada.

“Reforzamos la seguridad en las zonas de mayor afluencia comercial para garantizar que las familias realicen sus compras con tranquilidad”, informó Jorge Alberto Ayón Monsalve, director general de Seguridad y Protección de Toluca, al tiempo en que destacó la coordinación con fuerzas estatales y federales.

