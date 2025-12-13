Refuerzan vigilancia para unas fiestas decembrinas tranquilas en Toluca

Con el objetivo de garantizar unas festividades decembrinas en un entorno de paz y fortalecer la percepción de seguridad entre la población, el Gobierno municipal de Toluca implementó operativos estratégicos en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Las acciones preventivas se desarrollan en puntos estratégicos del municipio e incluyen labores de vigilancia permanente en vialidades, transporte público, zonas comerciales, circulación de motocicletas y templos religiosos, así como presencia operativa en delegaciones consideradas prioritarias.

El director general de Seguridad y Protección, Jorge Alberto Ayón, destacó que la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno permite reforzar la prevención del delito, inhibir conductas ilícitas y generar mayor confianza ciudadana.

El Gobierno municipal de Toluca exhortó a la población a colaborar con estas medidas preventivas y reiteró que la seguridad es una tarea compartida, sustentada en la corresponsabilidad social y el respeto irrestricto a los derechos humanos, para disfrutar de celebraciones tranquilas y seguras.

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