Regala octeto vocal tarde musical a público de Almoloya de Juárez

La Secretaría de Cultura y Turismo lleva a diferentes municipios a su elenco artístico con el objetivo de compartir la cultura, pero también de llevar el mensaje de que un minuto dedicado al arte es un minuto robado a la violencia.

(Foto: especial).

Es así que el Octeto Vocal presenta una serie de conciertos en distintos foros y regiones. En esta ocasión llevó un concierto a Almoloya de Juárez donde las y los habitantes se mostraron complacidos con sus interpretaciones.

Innovando en sus repertorios corales, el Octeto Vocal dirigido por el maestro Jesús Lujambio, ofreció una tarde mágica en la Parroquia del Señor de San José con el programa “Canciones de ayer, hoy y siempre”.

Fue una tarde de recuerdos en la que compartieron piezas de The Beatles como Obladi Oblada, And I love her, Blackbird, ambas de Lennon y McCartney, así como Imagine y Yesterday.

Además de Happy together de Gary Bonner-Alan Gordon, Seaside rendezvous de Freddie Mercury, How deep is your love de los hermanos Bee Gees, New York, New York de John Kander-Fred Ebb y Abrázame muy fuerte de Juan Gabriel.

