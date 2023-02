Regidores y delegados municipales en Ecatepec mienten: Fernando Vilchis

Tras la denuncia en la legislatura de regidores y delegados municipales sobre la falta de reconocimiento de los Pueblos Originarios en el bando municipal de Ecatepec, el presidente municipal de esa demarcación, Fernando Vilchis, afirmó que estas autoridades municipales y auxiliares mienten, afirma que quieren “huachicol”, pero no lo tendrán.

Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec (Foto: Manuel Luna)

“Es una mentira de algunos regidores que quieren su huachicol, no va a ver ni dinero para eso regidores, pero tampoco hay alguna decisión para poder tomar determinaciones; a ver, algunas infraestructuras en el caso de Centros Cívicos fueron construidos con recursos municipales, no así el caso con algunos otros que están dentro de los Pueblos, sin embargo, que estén dentro de los pueblos, no significa que no tengan que estar en coordinación para eventos públicos, para eventos dónde existen fiestas o por ejemplo, en este caso un evento masivo, tiene que tener los vistos buenos”.

En ese sentido afirmó que el Bando Municipal no ha sufrido modificaciones, pues no existía la figura de los Pueblos Originarios, y por lo tanto no han tocado el tema, “no entiendo esa parte, si no los tocamos, significa que tienen su misma situación jurídica que tenía”.

Referente a la manifestación con pintas en oficinas de algunos regidores, dijo desconocer el tema, sin embargo al cuestionarlo sobre una probable inestabilidad política en el cabildo, refirió que tal vez sea un invento.

“Es que tendrían que calibrarlo ellos, yo te pregunto, ¿Hubo heridos? ¿Hubo sangre? No; yo creo que más bien tendría que ser, hasta es un invento de ellos”, finalizó.

Comentarios

comentarios