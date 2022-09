Regresa Daniela Romo a los escenarios

La próxima semana, la cantante Daniela Romo iniciará una serie de conciertos en algunas ciudades de la república mexicana con los cuales regresa a los escenarios. Y aunque en 2021 la intérprete cumplió 50 años de trayectoria, en conferencia de prensa Daniela Romo aseguró que no se trata una celebración específica por su aniversario, sino una celebración a la vida.

La intérprete de “La ocasión para amar” recordó que a lo largo de los últimos años han sido varias las cantantes que han grabado sus canciones y consideró que eso ha permitido que su música llegue a las nuevas generaciones.

Daniela Romo debutó en la comedia musical Contigo pan y cebolla” en 1971 cuando era una adolescente, en cine con la cinta “Tres mujeres en la hoguera” y en televisión con “Ardiente deseo”. Ahora, con 63 años de edad, sigue en el gusto del público por diversos éxitos como “Celos”; “De mí enamórate”; “Yo no te pido la luna”; “Adelante corazón”, entre otros. La cantante informó que varias de sus canciones cumplirán en 2023 cuarenta años de haber sido grabadas y es que su primer disco titulado “También yo” salió en 1980.

“Ya he pasado por un pedacito de vida en la que varias son las artistas que han grabado mis canciones. A mí me alegra mucho porque una gran de una gran mayoría de ellas yo soy autora, no soy compositora, soy autora, yo no hago música sólo hago las letras. Entonces, me gusta porque te redescubren de alguna manera(…)Hay nuevas generaciones que cantan mis canciones y eso me da mucha emoción pero en el 83 cuando salía con mi camisetita roja de los ojitos y mis jeans y era un palo de escoba con pelo, era la época de los fans que te esperaban; al principio eran los chavos los que me pedían un autógrafo, después llegué a la época en que me decían ‘es para mi papá o para mi mamá’ y ya llegan ahora y me dicen ‘¿Me da un autógrafo? Es para mi abuelita’ y eso es increíble porque quiere decir que es andado el camino, que has estado ahí; la música tiene esa magia, la música se queda y sobre todo cuando hay buena música y buenas canciones esas van a perdurar”, señaló.

Sobre su carrera como actriz, Daniela Romo recordó que le ha tocado interpretar todo tipo de papeles desde que inició esta faceta desde muy joven y aseguró que todo lo que ha hecho en su vida profesional la ha hecho feliz e informó que este año trabajó en una serie y una película que saldrán el próximo año.

Daniela Romo se alejó de los escenarios por varios años debido al cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada en 2011 y que logró superar. A causa de los tratamientos, la cantante tuvo que cortarse el cabello que tanto la ha caracterizado en toda su carrera, sin embargo, aseguró que cuando tomó la decisión de hacerlo cambió la perspectiva que tenía sobre este rasgo que siempre la distingue y aseguró que ahora ya no es tan importante para ella.

